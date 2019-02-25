Вова, доброе утро: житель Приморья стал жертвой суровой женской мести

Волна странного автомобильного вандализма накрыла Уссурийск. В разных районах города неизвестные обмотали несколько машин пищевой пленкой – а в одном случае оставили своеобразный «сюрприз».

Произошли эти загадочные истории накануне. Первый инцидент произошел на улице Мельничной. Воскресным утром местный житель обнаружил свою «Инфинити» в совершенно непотребном виде. Машину обмотали пищевой пленкой, чем-то обсыпали, а сверху налепили женские прокладки. Средства гигиены предварительно измазали кетчупом – вероятно, для полноты образа.

Что означает данная акция - сказать трудно. Но водителю машины она явно не пришлась по душеФото: mark2_che

Рядом с автомобилем вандал оставили послание – написали на асфальте «Вова! Доброе утро!». Все это напоминает какую-то женскую месть, причем смысл «послания» едва ли можно уловить.

При этом очевидцы сообщают – владеет машиной никакой не Владимир. Злоумышленники, судя по всему, просто обознались, изуродовав машину недавно переехавшего в дом семьянина. Это придает ситуации пикантности.

Как сообщают очевидцы, владелец "наказанной" машины - никакой не Вова. Ошибочка вышла, так сказатьФото: mark2_che

Второй инцидент произошел тогда же, в ночь на воскресенье – но в другой части города, на улице Дзержинского. Там негодяй (хотя, наверное, правильнее будет сказать «негодяйка») обмотал пищевой пленкой автомобиль такси. Поверх пленки вандалы нарисовали мужские половые органы, а спереди написали «Я тебя люблю». Что все это значит – остается только догадываться.

Скорее всего, это дело рук тех же вандаловФото: mark2_che

Маловероятно, что эти истории закончатся уголовными делами. Все «художества» сделали поверх пленки – а значит, сами машины остались целыми. Но настроение у владельцев автомобилей явно подпорчено. Как связаны эти загадочные происшествия, можно только гадать. Однако все указывает на то, что за этими проделками стоят одни и те же люди.