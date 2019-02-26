2019-02-26T06:54:19+03:00
Общество

Глава ГУФСИН Приморья: для работы у нас нужна отвага

Отбывающие срок приморцы могут овладеть полезной и нужной профессией
Вилитарий ФИЛАТОВ
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Среди сотрудников ГУФСИН Приморья есть настоящие красавицыСреди сотрудников ГУФСИН Приморья есть настоящие красавицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В утреннем эфире радио "Комсомольская правда" - Владивосток" побывал необычный гость - начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Приморскому краю генерал-майор Вадим Вёрсткин. Ведущие «Что приморцу хорошоу» нашли для высокопоставленного гостя немало интересных вопросов.

Оказалось, что прежде проходивший службу в Тюмени начальник уже вполне проникся приморской спецификой.

Начальник ГУФСИН по Приморскому краю генерал-майор Вадим Вёрсткин Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Начальник ГУФСИН по Приморскому краю генерал-майор Вадим ВёрсткинФото: Максим КАВАЛЕРОВ

- Оценивать ГУФСИН по Еврейской автономной области или Амурской в сравнении с Приморьем неправильно. Приморское управление самое большое на всём Дальнем Востоке, и с этим нельзя не считаться.

Ведущие не оставили без внимания и такой волнительный вопрос: какими качествами должен обладать человек, чтобы прийти работать в систему.

- Чтобы работать в ГУФСИН по Приморскому краю, нужно обладать смелостью и отвагой, как бы это громко ни звучало. Мы работаем с людьми, которых суд признал преступниками. Есть и убийцы, и террористы, и насильники. Мы работаем над тем, чтобы осужденный отбывал то наказание, которое ему определил закон.

Не секрет, что на такой ответственной работе и спрос велик. Как система отбирает «своих людей»?

- С профессиональным выгоранием мы практически не сталкиваемся. Из более чем 5 тысяч сотрудников 70 % имеют высшее образование, и далеко не всегда это юристы - есть и медики, экономисты, менеджеры. И абсолютное большинство пришло на работу к нам совершенно сознательно, имея выбор и выбрав именно ГУФСИН.

Осужденные у нас тоже имеют возможность овладеть самыми разными профессиями. У нас в колониях свое производство, это и деревообработка, и металлообработка. В двадцатой колонии у нас отличную мебель изготовляют, ну уж про сувениры я и вовсе молчу - о них и так все знают.

Когда осужденный прибывает в колонию, он попадает на карантин. За это время с ним общаются не только психолог, но и сотрудники производственных служб. Важно выяснить - какая у него была профессия, чем он желает заниматься, к чему у него душа лежит. Случается, что у человека до приговора не было никакой специальности - на этот случай у нас есть училище. Например, уже больше года мы готовим работников ЖКХ - тех же слесарей. К сожалению, сейчас мы не так загружены государством, как в советское время, привлекаем бизнес. По Приморью более 500 видов продукции, постоянно стараемся находить ниши сбыта.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Дополнительную информацию о трудоустройстве можно получить по адресу: Владивосток, улица Арсенальная, 15, кабинет 5. Телефон 8 (423) 2-305-381.

ИСТОЧНИК KP.RU

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