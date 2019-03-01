Ночной стрелок: в Приморье силовики оцепили посёлок - ищут мужчину с оружием

В маленьком посёлке городского типа Дунай сегодня ночью произошёл конфликт между двумя местными жителями. Итог: один из них доставлен в больницу с тремя пулевыми ранениями, второго до сих пор ищут силовики. Личность стрелка уже установлена. Полиция оцепила въезды и выезды из посёлка, проверяются все автомобили.

Что послужило причиной такого громкого скандала - пока неизвестно. Между мужчинами завязалась перепалка, которая плавно переросла в перестрелку. Вот только второму оппоненту стрелять было нечем. По предварительной информации, 23-летний пострадавший получил три пули. Парень жив, но находится в больнице.

Виновника ночной стрельбы, который к тому же был ещё и пьян, сейчас ищут по всему посёлку. Личность мужчины с обрезом уже установлена. По неподтвержденным данным, он является сотрудником ГУФСИН. Сейчас недалеко от Дуная стоят два экипажа ДПС, силовики в бронежилетах и касках проверяют все выезжающие из посёлка автомобили. В сам посёлок уже прибыли бойцы ОМОНа.

Силовики в бронежилетах и касках проверяют все выезжающие из посёлка автомобили.

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