Ночной стрелок: в Приморье силовики оцепили посёлок - ищут мужчину с оружием
В маленьком посёлке городского типа Дунай сегодня ночью произошёл конфликт между двумя местными жителями. Итог: один из них доставлен в больницу с тремя пулевыми ранениями, второго до сих пор ищут силовики. Личность стрелка уже установлена. Полиция оцепила въезды и выезды из посёлка, проверяются все автомобили.
Что послужило причиной такого громкого скандала - пока неизвестно. Между мужчинами завязалась перепалка, которая плавно переросла в перестрелку. Вот только второму оппоненту стрелять было нечем. По предварительной информации, 23-летний пострадавший получил три пули. Парень жив, но находится в больнице.
Виновника ночной стрельбы, который к тому же был ещё и пьян, сейчас ищут по всему посёлку. Личность мужчины с обрезом уже установлена. По неподтвержденным данным, он является сотрудником ГУФСИН. Сейчас недалеко от Дуная стоят два экипажа ДПС, силовики в бронежилетах и касках проверяют все выезжающие из посёлка автомобили. В сам посёлок уже прибыли бойцы ОМОНа.
Силовики в бронежилетах и касках проверяют все выезжающие из посёлка автомобили.
Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU