Генеральный директор Почты России: Мы попросили в Приморье 10 гектаров земли для крупнейшего центра обработки онлайн-заказов

Похоже, ещё немного, и показателем работы отечественной почтовой связи станут не анекдоты и шутки, а вполне серьёзный рост качества услуг. Масштабная программа обновления напрямую затрагивает и Приморский край, куда накануне с деловым визитом прибыл генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» Николай Подгузов. В эксклюзивном интервью «КП» он рассказал о наиболее значимых реформах в работе почты.

- Николай Радиевич, в прошлом году в России запущена программа модернизации отделений почтовой связи. Насколько активно она продвигается в Приморском крае? Могу сказать, что изменения заметны: так, у нас в микрорайоне улицы Адмирала Юмашева после капитального ремонта недавно открылось отделение 690037. Сложно представить, но ещё недавно горожане не могли там элементарно посылку отправить - очередь приходилось занимать с раннего утра.

- У Почты России около 42 тысяч отделений по всей стране - крупнейшая сеть! И, к сожалению, большинство из них требуют ремонта. В 2018 году мы активно начали программу модернизации. Все отделения классифицированы по уровню износа - от «единицы» (требуют немедленного ремонта) до «пятёрки» (состояние хорошее). К сожалению, «пятёрок» у нас меньше 10 процентов. Поэтому занимаемся масштабным обновлением. Речь идёт о «физическом» состоянии отделений и современных методах зонирования помещений. Состояние отделений - это ещё и нормальные условия труда для большинства сотрудников. Коллектив большой - 350 тысяч человек, и забота о работниках - важнейшая задача компании. И, разумеется, почта должна быть привлекательной для граждан, поскольку мы обслуживаем всё население нашей страны. Около 6 миллионов человек ежедневно заходит в отделения Почты России - необходимо быть на высоте.

В 2018 году так или иначе ремонт затронул 3 тысячи отделений почтовой связи, включая программу «Доступная среда» для маломобильных граждан. Если брать Приморский край, отремонтировано около 50 отделений, включая упомянутое вами отделение на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке. В 2019-м мы также планируем отремонтировать 50 отделений. Всего их в крае около пятиста. 10 процентов ежегодно - это достаточно большие объёмы и высокие темпы реновации.

Помимо того, что мы ремонтируем помещения, правильным образом организуется и бэк-офис - внутренние процессы почтового отделения, невидимые клиентам. За операторами почтового отделения расположены полки, где находятся посылки для выдачи. То есть работнику почты не надо покидать рабочее место и тратить время обслуживания. Чтобы максимально ускорить процессы, мы сделали ещё один фокус по борьбе с очередями. Чтобы сокращать время на каждую операцию, появилась линейка электронных сервисов: выдача посылок по push-уведомлениям, эсэмэскам. Возможность оперативной сдачи предоплаченной посылки в отделение.. Все эти реформы позволяют существенно сократить время обслуживания одного клиента, следовательно, выйти на более ритмичную работу.

Девушки-операторы - это лицо предприятия, объединяющего 350 тысяч работников. Фото: пресс-служба УФПС ПК

- Какие инфраструктурные проекты, в том числе на Дальнем Востоке, сегодня необходимо вводить, чтобы обеспечить тот уровень сервиса, который ожидает потребитель? Накануне вы встречались с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и обсуждали один из вариантов - логистический центр по обороту онлайн-заказов. О чём договорились?

- Да, мы встретились с Олегом Николаевичем и обсудили, в том числе, строительство логистического почтового центра во Владивостоке. Думаю, такой важный объект появится уже в 2020 году. Его площадь составит от 10 до 20 тысяч квадратных метров. Планируем организовать не только сортировку посылок, но и их хранение - так называемый «умный цифровой склад». Проект станет частью большой инфраструктурной инвестиции Почты России, и таких почтовых центров по всей стране планируется построить 38. Объединив их в одну систему, сможем очень серьёзно повысить качество услуг. К примеру, сократить сроки доставки посылок. Так, чтоб, например, в городах-миллионниках и 500-тысячниках мы вышли на скорость доставки примерно в 1 день. Или в пределах 48 часов от момента поступления товара в сортировочный центр до выдачи посылки потребителю. Это рыночные стандарты, которые мы в ближайшие полтора-два года обязательно реализуем и тем самым повысим качество обслуживания населения.

- Уточним: первым делом предстоит решить вопрос о земельном участке для масштабного логистического центра, так ведь?

- Конечно, чтобы нам воплотить в жизнь данный проект, я попросил губернатора рассмотреть возможность выделения (либо сдачи в аренду, либо приобретения) земельного участка для Почты России. Нам потребуется не менее 10 гектаров. Желательное расположение участка - недалеко от аэропорта или железнодорожного вокзала. Так, чтобы все наши логистические процессы могли быть организованы наиболее оптимальным способом. Олег Николаевич позитивно отреагировал на нашу просьбу, и мы вместе с командой губернатора поработаем в этом направлении.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и Николай Подгузов обсуждают проект строительства логистического центра и программу цифрового телевещания. Фото: Primorsky.ru

- Возможно, такой центр предоставит больший манёвр в работе с азиатскими соседями? Кстати, как развивается сотрудничество Почты России с партнёрами из Китая, Японии, Кореи, какие совместные проекты вы бы отметили?

- Да, мы сотрудничаем с нашими китайскими, корейскими и японскими коллегами. Например, товары из КНР будут сразу поступать в центр международного обмена во Владивосток. А в прошлом году мы запустили совместно с «Почтой Японии» транзитный маршрут. Из Страны восходящего солнца можно отправлять посылки напрямую в Европу через Россию - используя наш почтовый поезд, который 8 дней идёт по Транссибу из Владивостока в Москву. Затем почтовые отправления перегружаются на автомобили, поступают в Берлин и в 13 стран Европейского союза. Таким образом мы выстроили трансконтинентальную транзитную магистраль. Если раньше доставка японских товаров в Европу занимала больше двух месяцев, то сейчас этот срок составляет около 20 дней. Существенное сокращение.

- Вернёмся к делам отечественным. Какие современные цифровые решения Почта России предлагает своим потребителям? Правда ли, что посылку можно получить без заполнения бумажных извещений?

- Во-первых, мы строим универсальную систему для того, чтоб можно было комфортно отправлять посылку внутри страны, за рубеж. И наоборот - получать отправления. Действительно, мы сейчас перешли к быстрой выдаче посылок с помощью простой электронной подписи. Если клиент оформил ее на сайте Почты России или в почтовом отделении, то ему уже не нужно ждать бумажного уведомления о получении посылки. Он приходит на почту, представляется. Оператор смотрит в системе все поступившие на имя клиента отправления. На занесенный при регистрации телефонный номер мгновенно поступает электронное уведомление. Человек называет код, и ему выдаётся посылка.

По упрощенной схеме также организован процесс отправки посылки, оформленной онлайн. На нашем сайте можно заполнить все необходимые документы, самостоятельно их распечатать и оплатить доставку. И, запаковав посылку, просто принести её в отделение и сдать без очередей. Сервис, который сейчас пользуется популярностью.

Корпоративным клиентам предлагаем услугу otpravka.pochta.ru. Посылку на экспорт тоже можно отправить - через приложение export.pochta.ru. Заполнив документы и прикрепив их к посылке, вы избегаете всех таможенных формальностей - очень удобно.

- Вся страна переходит на цифровое телевидение. Летом наступит очередь Дальнего Востока. Каким образом Почта России участвует в проекте по переходу на цифровое телевещание на территории Приморья? Наверняка ведь этот вопрос вы обсуждали с руководителями края…

- Государство, а именно правительство России, министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций, привлекли нас как логистического партнёра по обеспечению перехода от аналогового телевидения к цифровому. Да, Приморский край попадает в очередную волну отключения аналогового сигнала. Для того чтобы этот процесс прошёл безболезненно, необходимо всем гражданам нашей страны обеспечить доступ к цифровому ТВ. Для большого количества телевизионных приёмников необходимо приобрести телевизионную приставку цифрового формата.

В крупных населённых пунктах появились торговые сети по продаже приставок. А Почта России традиционно занимается самой сложной логистикой. К примеру, есть такое отдалённое село в Приморье - Медвежий Кут. Там точно ни одной организации, кроме «Почты России», нет, а цифровое телевидение подключать нужно. Поэтому в почтовых отделениях запланирована продажа телевизионных приставок по минимальной цене - 990 рублей. Их могут доставить на дом и почтальоны. Параллельно правительство развернуло большую работу по консультационной помощи: как эту приставку получить, как оформить компенсацию на её приобретение; наладить оборудование. Опыт первого этапа показал, что работа проходит эффективно. И впредь мы как партнёры правительства намерены чётко отрабатывать нашу задачу и не допустить каких-либо сбоев в телевизионной реформе.