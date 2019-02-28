По тоннелю имени Сталина во Владивостоке снова побегут электрички

Дачники и многие другие жители Владивостока обрадовались новости о том, что уже в мае начнётся движение поездов до станции Чуркин – через тоннель имени Сталина. Один старейших железнодорожных тоннелей на Дальнем Востоке закрыли на реконструкцию в октябре 2016 года, притом, что по-хорошему это надо было сделать ещё раньше.

- Его открывали в годы правления Сталина, потому и назвали так, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» пресс-секретарь компании «Экспресс Приморья» Максим Каленник. – Это была всесоюзная стройка, которая закончилась в далёком уже 1935 году. С момента открытия его ни разу капитально не реставрировали, хотя время пришло ещё в 2002-2003 годах. Тогда железная дорога начала бить в колокола, что тоннель надо закрывать на реконструкцию, но шли очень долгие согласования, потому что стратегический объект. Потом снова собрались закрывать на ремонт в 2006-2007 годах, но тут вышло постановление правительства РФ о проведении во Владивостоке саммит АТЭС-2012: стало понятно, что его опять не закроют, потому что через тоннель шли поставки грузов на строительство Русского моста. И только когда прошёл саммит, наконец-то, приступили к разработке проекта реконструкции.

К тому времени найденные специалистами дефекты сооружения в любой момент могли привести к аварийной ситуации. 1 октября 2016 года тоннель имени Сталина закрыли для проезда всех электричек и сняли контактную сеть – остались только пути. Чтобы не останавливать работу рыбного порта и нефтебазы, решили возить грузы только с полуночи до 7 часов утра. А с началом рабочего дня в тоннель сразу заходили строители.

- Именно поэтому реконструкция затянулась на 2,5 года. Если бы его закрыли полностью, то строители сделали бы всё за год и 8 месяцев. Максимум за два года, - пояснил Максим Каленник.

Тоннель имени Сталина построили в 1935 году и до 2016 года там не было капитального ремонта. Фото: РЖД

Масштабный ремонт важной железнодорожной артерии заканчивает предприятие «Мосметрострой». Что сделано – проверили накануне начальник Дальневосточной железной дороги филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

- Открытие тоннеля для поездов планируется в конце мая. Это позволит восстановить все маршруты городских электричек с Чуркина, добавить новые маршруты, – заверил Маклыгин.

Кожемяко в свою очередь подчеркнул, что улучшение транспортного сообщения для жителей Владивостока имеет большое значение с учётом загруженности автомобильных дорог:

- Мы будем проектировать и строить новые развязки. Но открытие тоннеля – возможность для жителей районов Чуркина и Луговой быстро попасть на Первую речку, Моргородок, Вторую речку, в пригород. Транспорт можно будет использовать как для передвижения внутри города, так и для выезда в пригород, на дачные участки – маршруты откроются как раз в преддверии летнего дачного сезона. И это ещё один шаг для улучшения качества жизни владивостокцев.