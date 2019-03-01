Удиви свою девушку: топ-10 подарков на 8 марта по версии «Комсомолки»

Совсем скоро приморцы отметят весенний праздник - Международный женский день. 8 марта подарки получает прекрасная половина человечества - любимые женщины, мамы, бабушки, сёстры, коллеги или подруги. Этот день хочется сделать максимально особенным. «Комсомольская правда» предлагает свои варианты подарков.

Одним из популярных презентов сегодня стали боксы - коробки с сюрпризами. «Начинку» такой коробочки можно выбрать на любой вкус. Так, например, в ящик можно положить открытку, оригинальный стакан, какое-нибудь средство по уходу за телом - приятные мелочи, которые там нравятся милым дамам.

Ещё один вариант бокса - нежный крем для рук в сочетании с цветами. Такой подарок подойдёт как презент коллеге.

ecobox_vl Шкатулка с цветами и нежным кремом для рук, сваренным в ручную

Для тех, кто в этот праздник забыл о диете, подойдут коробки с фигурным шоколадом - символами женского праздника.

jollygift.vl Сладкие наборы в наличии. Цена 750 рублей

Оригинальный подарок, который можно подарить своей подруге или сотруднице - мыло ручной работы. Презент скромный и, скорее, сувенирный. Мыло может принять самые разные формы - цветы, фрукты, подарочные «восьмёрки» или даже целые фразы.

today_create_soap Уже очень хочется весны, зеленых листочков и лёгкие одежды А вам?

Не секрет, что женский пол любит выделять из толпы. Так, хорошим подарком может стать авторская брошь. Яркий аксессуар станет прекрасным дополнением к весеннему наряду.

bubon_vlad Брошь. Отличный подарок к 8 марта.200 рублей

Традиционный подарок для любой женщины на 8 марта - тюльпаны. Вот только охапкой перевязанных лентой цветов сейчас никого не удивишь. Гораздо элегантнее эти цветы будут смотреться в шляпной коробке.

fiorihome В нашей студии уже давно весна. 6 700 рублей

Ещё один сюрприз, который не оставит никого равнодушным, - мишка из роз. Цвет игрушки можно выбрать на любой вкус.

mishki_iz_rozvladivostok Мишка из роз. Размер - 23 сантиметра. Высота цена 1 450 рублей.

Любительниц шоколада в праздничный день тоже есть чем удивить. Прекрасным презентом станет шоколадная плитка с нанесением изображения. Незабываемый, индивидуальный, удивительный подарок с оригинальным поздравлением никого не оставит равнодушным. Шоколад, украшенный фотографией любимой девушки, произведёт фурор.

tanya_slastenenko Один из лучших способов декорирования шоколадной плитки

Тёплый и уютный подарок на 8 марта - плед ручной работы. Он отлично подойдёт людям разного возраста. Вещь, так необходимая в быту, оставит самые приятные воспоминания о дарителе.

magic_sheep_vl Плед можно преподнести любимой бабушке на 8 марта

Самый распространённый презент - сертификат. Ни для кого не секрет, что женщины обожают делать маникюр и педикюр, ходить в спа-салоны, менять причёски и образ. Деньги на поход в салон красоты станут лучшим подарком.