2019-03-02T08:11:52+03:00
Общество

«Группу пограничников расстреляли в упор»: в Приморье вспоминают события на Даманском

2 марта исполнилось 50 лет вооруженному советско-китайскому конфликту
Оксана КИСЕЛЁВА
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В октябре 2018-го в Лучегорске открыли памятник воинам-даманцамВ октябре 2018-го в Лучегорске открыли памятник воинам-даманцамФото: primorsky.ru
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Сегодня – памятный трагический день в истории Приморского края. Сам остров Даманский, где в 1969 году произошёл вооружённый конфликт, в 1994-ом стал китайской территорией, но участники тех событий и их родственники собираются в Дальнереченске, Владивостоке, Лучегорске.

По воспоминаниям пограничников, с которыми общался корреспондент «Комсомольской правды», ещё за полтора года до основного конфликта начались провокации китайцев. Непрошеные гости заходили на чужую территорию с лопатами, кольями, вилами. При этом нашим бойцам нельзя было стрелять.

- Пытались украсть наших офицеров и солдат. Поэтому основным нашим оружием тогда были дубинки. А 2 марта около батальона китайцев тайно ночью заняли огневой рубеж на острове Даманском. Об этом мы не знали. Поэтому группа пограничников во главе с лейтенантом Стрельниковым была подло расстреляна в упор. За первые секунды боя погибли более 20 наших бойцов. И всё-таки, несмотря на то, что наших сил было в десять раз меньше, в том бою погибли почти 450 китайских солдат против наших 31. Ещё полсотни китайцев, отступивших с острова, были потом расстреляны на своей стороне за трусость, - делился воспоминаниями Герой Советского Союза Виталий Бубенин.

К 50-летию Даманский событий в музее Пожарского района обновили экспозицию. Фото: apmrpk.ru

К 50-летию Даманский событий в музее Пожарского района обновили экспозицию. Фото: apmrpk.ru

В эти выходные основные памятные мероприятия проходят в Лучегорске и Дальнереченске. Сегодня представители власти, местные жители и гости из других регионов России участвуют в торжественном митинге в посёлке Лучегорск, посещают краеведческий музей с обновлённой экспозицией и погранзаставы. Также в программе - концерт ансамбля «Песни и пляски» Пограничного управления ФСБ.

3 марта в Дальнереченске откроют аллею героев погранслужбы и принесут цветы к мемориалу героям-даманцам.

Первыми в музей пришли детсадовцы и школьники. Фото: apmrpk.ru

Первыми в музей пришли детсадовцы и школьники. Фото: apmrpk.ru

- У нас, в краеведческом музее Пожарского района, открылась историческая экспозиция «Они отстояли - мы память храним в сердцах, и в умах». Мы открыли её в конце февраля и пригласили школьников, ребятишек из детских садов, - рассказали «КП» - Владивосток» в администрации района. - В основе экспозиции - фотографии тех тревожных лет, ярко показывающие обстановку на Государственной границе, жизнь и подвиг двух застав. Но есть, конечно, и современные снимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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