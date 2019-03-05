Масленица с «Комсомолкой»: 5 лучших рецептов блинов от хозяюшек Приморья

Масленичная неделя в самом разгаре. Это пора веселья, народных гуляний и проводов зимы. А какая Масленица без главного блюда? В это время домохозяйки вооружаются сковородками и не только вспоминают классические рецепты блинов, но и выискивают новые способы их приготовления, чтобы удивить своих родных и близких.

Итоги конкурса от «Комсомолки» мы подвели в кулинарной студии «Кухня. Дети».Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

В начале февраля «Комсомолка» объявила конкурс на лучшие рецепты блинов. В адрес редакции поступили самые разнообразные способы приготовления традиционного масленичного лакомства. Отбор получился жёстким: в жюри выступили профессиональные повара кулинарной студии «Кухня. Дети».

Повар студии «Кухня. Дети» Екатерина Конопля. Фото: Вадим Попов.

Специалисты оценили присланные рецепты и сразу же убрали из списка те из них, где в приготовлении предлагалось использовать экзотические или дорогостоящие ингредиенты. Мы приготовили блины по тем рецептам, что дошли до финала. Читатели «Комсомолки» приятно удивили не только профессиональных поваров, но и самых непредвзятых экспертов - детей. Вместе с ними мы определили пятёрку победителей.

Пока повар Екатерина Шипова выпекает блины, Лиза и Лёня кушают блинчики.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

1-е место - Кристина Осокина. Апельсиновые блинчики.

Ингредиенты:

Мука пшеничная: ~ 150 г;

Молоко: 300 мл;

Яйцо: 1 шт.;

Сахар: 2 столовых ложки;

Ванильный сахар по вкусу;

Сок: 1/2 апельсина;

Цедра: 1/2 апельсина;

Соль: 1 щепотка;

Кокосовое масло: 1 ст. л. (в тесто) + для смазывания сковороды.

Апельсиновые блинчики. Автор рецепта - Кристина Осокина. Фото: Вадим Попов.

Приготовление:

Взбиваем венчиком яйцо с сахаром и солью. Добавляем свежевыжатый сок апельсина и цедру (предварительно натереть на мелкой тёрке). Ещё раз перемешиваем. Вливаем 150 мл холодного молока и добавляем муку. Перемешиваем венчиком и вливаем оставшееся молоко. Добавляем масло. Выпекать на раскалённой сковороде, смазанной капелькой кокосового масла.

2-е место - Дарья Ардашева. Тонкие вкусные блинчики.

Ингредиенты:

Мука пшеничная: 125 г;

Молоко: 250 мл;

Яйцо: 2 шт.;

Сахар - 1 или 2 чайных ложки по вкусу;

Соль - половина чайной ложки;

Щепотка ванилина;

Растительное масло для жарки блинчиков;

Сливочное масло для смазывания каждого блинчика.

Тонкие вкусные блинчики. Автор рецепта - Дарья Ардашева.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Приготовление:

Яйца взбиваем до жёлтой пены, добавляем соль и сахар. Взбиваем до растворения сахара. Добавляем просеянную муку и взбиваем до получения густой массы. Далее в ход идут молоко, щепотка ванилина - всё это взбиваем с новой силой. Во время жарки каждый блинчик смазываем сливочным маслом. Можно подать со сметаной, вареньем, кремом - это всё на ваш выбор и вкус.

Украсить выпечку можно орешками, фруктами, шоколадной или арахисовой пастой, карамельным или ягодным соусом.

3-е место - Анна Малунова. Блинчики с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Яйцо: 1 шт.;

Молоко: 100 мл;

Мука рисовая: 70 г;

Сыр: 70 г;

Соль: 0,5 чайной ложки;

Разрыхлитель: 0,5 ч. л.;

Сахар по вкусу;

Растительное масло для жарки;

Зелень (укроп, петрушка) по вкусу.

Блинчики с сыром и зеленью. Автор рецепта - Анна Малунова. Фото: Вадим Попов.

Приготовление:

Яйцо взбить в крепкую пену с солью и сахаром, добавить молоко и муку с разрыхлителем, хорошо перемешать. Добавить натёртый на средней тёрке сыр и измельчённую зелень. Выпекать как обычные блинчики.

4-е место - Ольга Мочалова. Дрожжевые блинчики.

Ингредиенты:

Мука: 2 стакана (500 г);

Молоко: 3,5 стакана (870 мл);

Яйцо: 4 шт.;

Сахар: 2 столовых ложки;

Соль: 1 чайная ложка;

Растопленное сливочное масло: 2 ст. л.;

Дрожжи сухие: 8 г.

Дрожжевые блинчики. Автор рецепта - Ольга Мочалова.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Приготовление:

В половине стакана тёплого молока растворить дрожжи, дать им постоять, пока замешиваем тесто. Венчиком взбиваем яйца. Добавляем сахар, соль. Оставшиеся 3 стакана тёплого молока добавляем в муку и хорошо перемешиваем. Тщательно вымешиваем тесто, чтобы не было комочков. Добавляем разведённые в молоке дрожжи и растопленное сливочное масло. Тесто для блинчиков поставить в тёплое место на 1-2 часа, в процессе брожения тесто перемешать 2-3 раза. Выпекать обычным способом на разогретой сковороде, каждый раз перемешивая образующуюся пенку в тесте при зачерпывании очередной порции.

5-е место – Анна Долгорукая. Ажурные блинчики.

Ингредиенты:

Молоко: 1 литр;

Мука: 500 г;

Дрожжи сухие: 11 г (1 пакетик);

Яйцо: 2 шт.;

Сахар: 2 столовых ложки;

Соль: 1 чайная ложка;

Растительное масло: 1-2 ст. л.;

Сливочное масло: 50-70 г.

Ажурные блинчики. Автор рецепта - Анна Долгорукая.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Приготовление:

Подогреть 1/4 стакана молока, развести дрожжи, добавить 1 чайную ложку сахара и щепотку соли. Поставить опару в тёплое место, чтобы «подошла». Яйца взбить с сахаром, добавить подошедшую опару, хорошо перемешать. Добавить тёплое молоко, затем всыпать муку и хорошо взбить миксером или венчиком так, чтобы тесто получилось без комков. Добавить растительное масло и ещё раз хорошо перемешать. Накрыть тесто и поставить в тёплое место на 2-3 часа. Тесто необходимо перемешивать 3-4 раза. Последний раз перемешать и сразу начать выпекать блины.

Приятного аппетита!

Елизавета и Леонид Мамонтовы в предвкушении дегустации.Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

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