Под знаком «Осьминога»: грандиозная битва умов предстоит Владивостоку

В середине апреля Владивосток уже в третий раз станет интеллектуальной столицей Дальнего Востока. В кампусе ДВФУ пройдёт третий дальневосточный кубок по интеллектуальным играм.

О том, как 500 человек со всей страны испытают себя в «Своей игре», «Брэйн-ринге» и спортивном «Что? Где? Когда?», ведущие радио «КП-Приморье» говорили с главой клуба интеллектуальных игр "Осьминог", организатором фестиваля Евгением Каном и журналистом, капитаном команды «Эйяфьядлайокудль» Валерией Федоренко.

фото - клуб Осьминог

Уже само название команды интеллектуалов слегка озадачило опытных ведущих — а ведь это тот самый исландский вулкан, который несколько лет назад ставил в тупик дикторов всего мира. Однако сам кубок — вовсе не повод для шуток, дело это весьма серьёзное. Достаточно сказать, что это единственный на Дальнем Востоке турнир, лицензированный МАК «Что? Где? Когда?». На участие заявились более 40 команд: Приморье, Хабаровск, Амурская область, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Москва.

Первым внимание ведущих обрушилось на Евгения Кана, Валерия же очень быстро к нему присоединилась.

— В европейской части страны команды почти каждую неделю могут съездить куда-то поиграть. У нас кубок, к сожалению, единственный на весь громадный Дальний Восток. Чувствуем на себе эту ответственность.

— Объясните нашим читателям, что же такое спортивное «Что? Где? Когда?» Чем оно отличается от того, что мы видим по телевизору?

— Когда возникло телешоу «ЧГК», оно очень мало напоминало то, что мы видим сегодня. Тогда вообще две семьи на всю страну в него играли. Игра очень быстро набирала популярность, люди организовывали свои клубы по городам, собирались, соревновались. Но когда решили устроить выездные соревнования, оказалось, что они играют по разным правилам. Пришлось их унифицировать. С тех пор правила не раз менялись. Наконец, в 2018 году в Мариуполе был принят единый кодекс Международной ассоциации клубов.

— То есть это такой же кодекс, как в «Пиратах Карибского моря» — который прежде всего?

— Да, этот кодекс нарушить не может никто. Что же касается других отличий, не стоит думать, что достаточно взять в команду Вассермана или Друзя, и ты уже победитель. Спортивное «ЧГК» игра командная, игра на рассуждение и обдумывание, и один Вассерман вас не вытянет. В этом году, кстати, его команда едет к нам, но самому знатоку в составе места не нашлось, хотя на первый кубок он к нам приезжал. Что же касается господина Друзя, то после недавнего скандала с покупкой вопросов он под временной дисквалификацией и не может участвовать ни в каких кубках.

— Когда «ЧГК» зарождалось, знатоки играли на книги. Сейчас — на деньги. Сильна ли у вас коммерческая составляющая?

— Коммерческая составляющая, конечно, есть. Мы платим аренду за игровые залы, игроки платят оргвзносы, которые идут авторам вопросов. Но, уверяю вас, это не такие огромные деньги. Если не предусмотреть этих расходов, система спортивного «ЧГК» не смогла бы выживать.

— А чем интеллектуальные игры в России отличаются от Запада? есть ли у нас особенная стать?

— Надо сказать, что на Западе больше играют в квизы, то есть викторины. Но переведена на русский книга известнейшего игрока в Jeopardy («Своя игра») Кина Дженнингса. Он более 70 раз побеждал, а ведь там игра на выбывание: второй раз проигравших уже не пускают. Так вот, он указывает, что на Западе вопросы интеллектуальных игр — это факты. А в России это загадки на размышление.

— Владимир Ворошилов в свое время написал книгу о «Что? Где? Когда?», где подробно расписывал роли в команде. Есть капитан, есть интеллектуал, есть генератор идей, есть «дурак», который говорит глупости, но из них что-то рождается. Сейчас, конечно, игра совсем другая, роли размылись. В вопросах стало гораздо больше от мира поп-культуры. Два года назад у нас огромное число вопросов было по игре Pokemon! Go, а сейчас её едва ли кто-то вспомнит.

— Но ведь вопрос можно и просто угадать?

— Без сомнения. Более того, надо понимать, что всего знать нельзя. Тот вопрос, который не взяла ни одна команда, и есть самый сложный, даже если зрители зажимают себе рот, зная ответ. Значит, так совпало на этот раз.

— А можно ли смошенничать на игре? Что под запретом на «ЧГК»?

— Однозначно нельзя пользоваться смартфоном, запрещена справочная литература. Некоторые люди пытаются гуглить, но это немножечко скотство. Читеров мы ловим.

— А если команда не согласна с тем, что ее завалили? она может обжаловать итог?

— Есть игровая и апелляционная комиссии. Конечно, команда может подать апелляцию.

— Евгений, Валерия, подведём итог. Где расселите 500 человек?

— Кампус ДВФУ нам пошел навстречу, игроки будут жить в кампусе. Всё начнется еще до 13 апреля, потому что команда из Москвы обещает свой турнир. Потом у нас будет семинар Алексея Богословского, чемпиона мира по спортивному «ЧГК». А потом уже будет сам кубок. Можно сказать, что это наш ответ ВЭФ — Восточному экономическому форуму. Пусть будет ВИФ — Восточный интеллектуальный форум!