«Огненная женщина мне попалась»: безобидное ДТП во Владивостоке может обернуться судом

На днях в инстаграм-паблике dps.control во Владивостоке появилось броское объявление – белым по чёрному: «Девушка на сиреневом кубе, которая стукнула Toyota bb чёрного цвета на Сахалинской, 41. Вернись на место ДТП». Подпись – Алёна и тут же номер телефона.

Итог – почти 500 лайков и оживлённое обсуждение. Причём, как и следовало ожидать, активизировались мужчины. Часть подписчиков интересовалась, зачем пострадавшая пишет этот пост: «Вызывайте ГИБДД. На что вы рассчитываете?», «Алена, …а чё, в Инстаграм можно обращаться, минуя ГИБДД?????», «Девушка на чёрной Тойота ББ, срочно откройте ПДД и почитайте обязанности водителя при ДТП».

Остальные пользователи бросились иронизировать по поводу этого конфликта двух автоледи: «Я ей сказал, она возвращается. Ждите», «Я уже в Таиланде. Через месяц прилечу. Подождёте)? Только сами никуда не отъезжайте», «Очень смешные девчонки и машинки ихние», «Всё, она уже дома, пьёт чай и никуда сегодня не ездила!»? «Мамой клянётся!», «Умора, глупые такие, девушки, у вас по ходу мозг атрофировался».

Корреспондент «КП» - Владивосток» позвонил по указанному в объявлении номеру, и собеседница рассказала подробности происшествия:

- 1 марта, примерно в 17:50, я ехала по главной дороге со стороны Сахалинской, 41 к 49-му дому. А та девушка на сиреневом кубе - сверху, с второстепенной дороги, и очень резко выехала передо мной. Я ей, в принципе, успела даже посигналить и остановиться. На что она выкрутила руль, поцарапав мне машину. Проехала ещё сто метров и остановилась. Я ей крикнула – «Вернитесь на место!», а она послала меня на три весёлых буквы.

Алёна отметила, что повреждения - не фатальные: поцарапанный бампер и задетое «ухо» легковушки. Но больше задело другое – то, что оппонентка так нагло вела себя.

- Это почему-то стало модным сейчас у нас во Владивостоке: все почему-то считают, что покинуть место ДТП – так и должно быть, но я думаю, что таких надо учить. Зацепила она меня ближе к домам, а остановилась потом у «Фреша 25». Там у нас построили торговый центр на кольце Сахалинской, и как раз установлены видеокамеры – очень даже удачно она припарковалась. Я видела её мельком: лет 30-40, ярко-рыжая. Огненная женщина мне попалась.

Пострадавшая надеялась, что всё решится мирно, но, когда оппонентка скрылась, пришлось обратиться в полицию. В итоге владелицу Nissan Cube нашли: она - как передал Алёне – инспектор ГИБДД – «хочет судиться и требует экспертизу повреждений». Собеседница «Комсомолки» добавила, что водит машину с 2003 года, до этого случая только дважды попадала в ДТП, и оба раза – не по своей вине.