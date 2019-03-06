Хитрый план: косаток и белух предложили выпустить из «китовой тюрьмы», но держать там же до лета

Пока морские хищники мучаются в заточении приморской бухты, ожидая отправки хоть куда-нибудь, многочисленные экологи строят план за планом. Увы, эти планы пока не приблизили косаток и белух к свободе.

Так, «Комсомольской правде — Владивосток» стало известно, что Коалиция экоорганизаций и научных институтов обнародовала свой план по реабилитации косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.

Если коротко, то план очень прост: продержать животных ещё до конца апреля, за это время экстренно «откачать», а выпустить 10 косаток и 87 белух в Татарском проливе до начала мая.

Как альтернативу так называемая коалиция «Свободу косаткам и белухам» предлагает кратко реабилитировать животных и выпустить косаток и белух в конце июня на месте отлова — то есть в Сахалинском, Ульбанском, Тунгусском заливах и Удской губе.

Оптимальным является всё же выпуск в районе отлова. Беда северных морей в том, что из-за ледовой обстановки это возможно только с конца июня.

Этому должно предшествовать создание экспертной группы из отечественных и международных специалистов, передача в субаренду всего оборудования и оснащения, а также, конечно, перевод самих животных под контроль, но уже экспертный.

Примечательно, что реабилитировать косаток и белух авторы предлагают в той же бухте Средняя, где животные заперты и сейчас.

Чтот же тогда отличает реабилитацию от простой неволи? Отличия есть: сократить контакты животных с людьми до минимума, кормить через шланги, объединить вольеры для косаток; расширить и частично объединить вольеры для белух, пролечить больных особей.

Для перевозки животных можно задействовать баржу с контейнерами. Помочь уже вызвался Тихоокеанский флот.

Воплотить свой небесспорный план эксперты предлагают под патронатом влиятельного Русского географического общества, которое напрямую связывают с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщалось, ранее на совещании вице-премьера Алексея Гордеева с представителями силовых и прочих ведомств решили переместить косаток и белух в Центр содержания крупных морских животных в одной из бухт острова Русский. Проблема в том, что такого центра еще не существует в природе. Экологи против — для них это та же тюрьма

После того, как о «китовой тюрьме» стало известно общественности, было возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «незаконная добыча водных биоресурсов» и «жестокое обращение с животными». Их сперва передали в приморское СУ СКР, но после перевели хабаровчанам, так как хищников ловили на их территории. Подключилась к делу и ФСБ.

Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли.

Добавим, что к защитеживотных уже присоединились не только местные активисты — такие как писательница Лора Белоиван, спасающая тюленей — но и международные экозащитники Памела Андерсон, Лео ди Каприо и Кусто-младший. Наследника знаменитого француза лично пригласил в Приморье губернатор Олег Кожемяко, чтобы тот на месте оценил ситуацию.