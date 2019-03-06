2019-03-06T11:13:13+03:00
Общество

«Если я женщина, это не даёт ему права “кидать” меня!»: в Приморье парня заставили умыться зелёнкой после поездки на такси

Девушка-автомобилист призналась, что «зелёный Шрек», стоящий на коленях, - это её рук дело [видео; обновляется]
Василий ПОЛИКАРПОВМаксим КАВАЛЕРОВ
Поделиться:
Максиму пришлось «расплатиться» за поездку дорогой ценой. Фото: скрин видео Dpskontrol_125.rusМаксиму пришлось «расплатиться» за поездку дорогой ценой. Фото: скрин видео Dpskontrol_125.rus
Изменить размер текста:

Полиция города Артёма в Приморье сегодня весь день разыскивает участников и свидетелей резонансного происшествия: неизвестный таксист своеобразно наказал не заплатившего за проезд пассажира, заставив молодого человека умываться «зелёнкой».

Видеоролик за несколько часов разделил жителей Приморья на два лагеря. Одни считают, что таксисты света белого не видят из-за круглосуточной работы, поэтому у них периодически сдают нервы от таких горе-пассажиров. Другие полагают, что даже в такой ситуации следовало бы поступить цивилизованно: например, вызвать полицию.

dpskontrol_125rusdpskontrol_125rus
Таксист облил парня зелёнкой
1024 отметок «Нравится»111 комментариевInstagram

На кадрах видно, как парень стоит на коленях на краю проезжей части. Его лицо, похоже, и вправду вымазано зелёнкой.

- Вставай, вставай! - говорит за кадром неизвестный мужчина. - Ты будешь ещё «кидать» таксистов?!

- Я не «кидал» таксистов, - всхлипывая, отвечает молодой человек. На вид студент.

В Сети высказывались разные версии событий. По одной из них неплательщику вручили флакон с зелёнкой и заставили измазаться. Другие утверждают, что таксист сам постарался над гримом для любителя покататься «на халяву».

Чуть позже ответственность за этот инцидент в сети Instagram взяла на себя Анастасия Ж.. Если верить её словам, именно она возила по городу незадачливого пассажира Максима А.. Когда счётчик накрутил полторы тысячи рублей, девушка остановила машину и потребовала от парня расплатиться. Дальше события будто бы развивались следующим образом: парень платить отказался, а автомобилистка оказалась девушкой не робкого десятка. Она вызвонила своего приятеля и попросила его быстренько сгонять в ближайшую аптеку за раствором бриллиантовым зелёным, которым обычно заживляют раны. Затем парню вручили флакончик, чтобы он умылся зелёнкой. Хватило ума снять всё на видео - для пущей экзекуции.

- Если я женщина, это не даёт ему права кидать меня, - заявила Анастасия.

По словам девушки-водителя, «зелёненький Шрек зла на её не держит».

Откровения Анастасии Ж. Фото: Instagram

Откровения Анастасии Ж. Фото: Instagram

Впрочем, другое мнение на этот инцидент у юриста Николая Виленского:

- Если человека просто облили зелёнкой без каких-либо последствий, обидчику «светит» лишь административная статья - мелкое хулиганство - штраф до тысячи рублей. Но есть нюансы. Самое тяжкое последствие такого ритуала - потеря зрения. Если зелёнка попадёт в глаз, и он утратит свою функцию, то тут уже можно говорить об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью - статья 111 УК РФ. Хулигану в этом случае грозит до восьми лет лишения свободы. И вот что. Судя по видео в интернете, обливание зелёнкой проходило в присутствии нескольких человек, а здесь уже в силу может вступить третья часть той же 111-й статьи - деяние, совершенное группой лиц. За это преступление максимальный срок тюремного заключения составляет 12 лет.

Как выяснилось, информацию из социальных сетей перепроверяют и в полиции.

- Мы знаем об этой ситуации, ищем свидетелей и участников конфликта. Устанавливаем обстоятельства происшествия. Однако заявления от пострадавших нам пока не поступало, - рассказала «КП» - Владивосток» пресс-секретарь управления МВД города Артёма Оксана Дарявина.

«КП» следит за развитием событий.

Кстати, летом 2017-го похожий случай произошёл в Хабаровске: таксист заставил пассажиров умываться зелёнкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умытые зеленкой пассажиры загоняли таксиста в поисках денег (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ей тут еще жить»: почему учителя в школе Самарской области запретили матери вызывать «скорую» сыну, избитому одноклассниками
Драка в Хворостянке обернулась скандалом на всю страну: подросток вступился за мать-инвалида, попал в больницу, а теперь семью выживают из села. Проходят суды
Новости 24
Житель Владивостока присвоил телефончик студентки, уснувшей в автобусе
Ещё двое приморцев попались на поджоге сухостоя
Во Владивостоке около Коврижки рыбак провалился под лёд
Жемчужный скат Наташа появилась на свет в Приморском океанариуме
230 домов в приморском городе остались без света
Космический мониторинг выявил в Приморье 35 тепловых аномалий
Ни стыда ни совести: угонщики из Приморья «увели» из-под хозяйских окон 17 авто
Сегодня ночью в пожаре на Нейбута погиб человек
Йогурт с жизнью внутри упаковки обнаружили в Приморье
Приморский таксист разукрасил лицо не заплатившего за проезд пассажира
Небольшой снег нагрянет сегодня в Приморье
Приморский производитель едва не накормил земляков пельменями с кишечной палочкой
Женщину с полной сумкой наркотиков ждут 1,5 года колонии
Стрелу с наркотиками и алкоголем нашла служебная собака около лечебно-исправительного учреждения под Артёмом
Поломка в машине привела к серьёзному ДТП в пригороде Владивостока [фото]
17 миллионов получит на переоснащение одна из приморских больниц
В супермаркете Владивостока вор отпер чужую ячейку своим ключом и ушёл с деньгами
Приморские каратисты скоро отправятся на соревнования в Долгопрудный
Три пожара полыхают в приморских лесах