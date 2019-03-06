«Если я женщина, это не даёт ему права “кидать” меня!»: в Приморье парня заставили умыться зелёнкой после поездки на такси

Полиция города Артёма в Приморье сегодня весь день разыскивает участников и свидетелей резонансного происшествия: неизвестный таксист своеобразно наказал не заплатившего за проезд пассажира, заставив молодого человека умываться «зелёнкой».

Видеоролик за несколько часов разделил жителей Приморья на два лагеря. Одни считают, что таксисты света белого не видят из-за круглосуточной работы, поэтому у них периодически сдают нервы от таких горе-пассажиров. Другие полагают, что даже в такой ситуации следовало бы поступить цивилизованно: например, вызвать полицию.

dpskontrol_125rus Таксист облил парня зелёнкой

На кадрах видно, как парень стоит на коленях на краю проезжей части. Его лицо, похоже, и вправду вымазано зелёнкой.

- Вставай, вставай! - говорит за кадром неизвестный мужчина. - Ты будешь ещё «кидать» таксистов?!

- Я не «кидал» таксистов, - всхлипывая, отвечает молодой человек. На вид студент.

В Сети высказывались разные версии событий. По одной из них неплательщику вручили флакон с зелёнкой и заставили измазаться. Другие утверждают, что таксист сам постарался над гримом для любителя покататься «на халяву».

Чуть позже ответственность за этот инцидент в сети Instagram взяла на себя Анастасия Ж.. Если верить её словам, именно она возила по городу незадачливого пассажира Максима А.. Когда счётчик накрутил полторы тысячи рублей, девушка остановила машину и потребовала от парня расплатиться. Дальше события будто бы развивались следующим образом: парень платить отказался, а автомобилистка оказалась девушкой не робкого десятка. Она вызвонила своего приятеля и попросила его быстренько сгонять в ближайшую аптеку за раствором бриллиантовым зелёным, которым обычно заживляют раны. Затем парню вручили флакончик, чтобы он умылся зелёнкой. Хватило ума снять всё на видео - для пущей экзекуции.

- Если я женщина, это не даёт ему права кидать меня, - заявила Анастасия.

По словам девушки-водителя, «зелёненький Шрек зла на её не держит».

Откровения Анастасии Ж. Фото: Instagram

Впрочем, другое мнение на этот инцидент у юриста Николая Виленского:

- Если человека просто облили зелёнкой без каких-либо последствий, обидчику «светит» лишь административная статья - мелкое хулиганство - штраф до тысячи рублей. Но есть нюансы. Самое тяжкое последствие такого ритуала - потеря зрения. Если зелёнка попадёт в глаз, и он утратит свою функцию, то тут уже можно говорить об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью - статья 111 УК РФ. Хулигану в этом случае грозит до восьми лет лишения свободы. И вот что. Судя по видео в интернете, обливание зелёнкой проходило в присутствии нескольких человек, а здесь уже в силу может вступить третья часть той же 111-й статьи - деяние, совершенное группой лиц. За это преступление максимальный срок тюремного заключения составляет 12 лет.

Как выяснилось, информацию из социальных сетей перепроверяют и в полиции.

- Мы знаем об этой ситуации, ищем свидетелей и участников конфликта. Устанавливаем обстоятельства происшествия. Однако заявления от пострадавших нам пока не поступало, - рассказала «КП» - Владивосток» пресс-секретарь управления МВД города Артёма Оксана Дарявина.

«КП» следит за развитием событий.

Кстати, летом 2017-го похожий случай произошёл в Хабаровске: таксист заставил пассажиров умываться зелёнкой.

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