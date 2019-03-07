Кусто-младший сказал Кожемяко «да»: он летит в Приморье к узникам «китовой тюрьмы»

Французский океанограф Жан-Мишель Кусто — наследник легендарного Жака-Ива Кусто — согласился на приглашение губернатора Приморья посетить регион. Причина, увы, не самая весёлая — громкая история с «китовой тюрьмой» тревожит не только россиян, но и многих зарубежных любителей природы.

Исследователь вместе с российскими и зарубежными специалистами оценит состояние косаток и белух в бухте Средняя.

Олег Кожемяко отметил, что пока у наших властей и ученых нет опыта выпуска такого количества хищных китов на волю.

— Именно поэтому нам важно мнение высококлассных специалистов, международных экспертов. Готовы содействовать в оценке состояния косаток и белух, — подчеркнул глава Приморья.

Жан-Мишель Кусто поблагодарил за внимание к угрозе животным и понадеялся на успешную работу его команды и приморских ученых.

— Мы наделены обширным опытом изучения китов и в природе, и в неволе. Надеемся, что он поможет России разработать и воплотить план по спасению хищников, пленённых в бухте Средняя, — сообщил француз.

Между тем, как сообщала «Комсомольская правда — Владивосток», так называемая коалиция «Свободу косаткам и белухам» уже разработала свой, удивляющий неспециалистов план. Если вкратце, он заключается в том, чтобы немного расширить вольеры в той же бухте Средняя и держать в них недавних пленников, минимизируя общение с человеком. Выпустить же животных предложено в начале июня. Причем на место отлова их повезут в контейнерах на барже.

Добавим, что кроме Кусто-младшего за косаток и белух вступились Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо, тоже известный на весь мир зоозащитник, тратящий на это солиднуя часть своих огромных гонораров.