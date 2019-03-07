Красота за колючей проволокой: в приморской колонии выбрали «Мисс Весну»

Конкурс красоты и талантов, уже ставший доброй традицией, в преддверии 8 марта прошёл в колонии в посёлке Горное в Приморье. В единственном женском исправительном учреждении края устроили грандиозный праздник весны. Мероприятие, призванное напомнить женщинам об их красоте и глубокой натуре, носит не только развлекательный, но и познавательно-воспитательный характер. Корреспонденту «КП» - Владивосток удалось заглянуть в мир красоты за колючей проволокой.

Ведущая мероприятия в образе России-матушкиФото: Милана СОКОЛ

Конкурс «Мисс Весна» проводится в колонии больше 20 лет. Изначально в мероприятии принимали участие только сотрудницы учреждения. Однако вскоре в воспитательных целях на смотрины начали приглашать именно осужденных. Дело в том, что участие в конкурсе не только положительно влияет на представительницу отряда, но и сплачивает весь коллектив. Особо отличившимся дамам в личное дело заносятся положительные характеристики, что тоже не помешает. Даже такая небольшая запись хотя бы в мечтах может приблизить женщину к условно-досрочному освобождению.

Весёлый танецФото: Милана СОКОЛ

К тому же девушки могут рассчитывать на поощрение - дополнительные выходные и свидания с родственниками. В разговоре с администрацией колонии корреспондент «Комсомолки» выяснил, что осужденным в среднем полагается шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в год. При этом есть строгий, общий и облегчённый режимы содержания, от которых зависит и количество встреч с роднёй.

начальник ГУФСИН России по Приморскому краю генерал-майор внутренней службы Вадим ВерсткинФото: Милана СОКОЛ

- Самое главное, чтобы вы поскорее освободились и нашли достойное место в жизни, – напутствовал участниц весеннего конкурса начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Приморскому краю генерал-майор внутренней службы Вадим Вёрсткин.

Контрасты- форма и красивый венокФото: Милана СОКОЛ

В этом году концепция конкурсной программы изменилась. Изначально планировалось устроить шоу «пышных форм», однако подобрать участниц для предстоящего выступления оказалось не так уж просто. Нескольких грузных претенденток на звание «Мисс» накануне перевели в другую колонию, остальные же попросту похудели от нервных нагрузок и активного режима, который дал о себе знать в момент подготовки конкурса. Женщины начинают конкурсную подготовку с зимы. Дамы тщательно продумывают сценический образ, концепцию выступления и наряды. При этом верными помощницами участниц становятся подруги по отряду.

Акробатический этюд насценеФото: Милана СОКОЛ

- Я, наверное, похудела килограммов на пять, если не больше. Свою роль сыграли танцы, дефиле, волнение. Ну для меня это даже к лучшему, приехала сюда довольно грузной дамой, - рассказала обладательница титула «Мисс Пресса» Анастасия Патрикеева.

Главное улыбатьсяФото: Милана СОКОЛ

Главной темой конкурса стало знакомство со странами мира. Девушкам пришлось проштудировать целые фолианты об обычаях и культуре выбранной страны. В колонии есть все условия, чтобы получать книги и заниматься самообразованием. Также в учреждении работают изостудия и психокоррекционный центр «Отражение», в котором проходят занятия по актёрскому мастерству.

Шуточный номерФото: Милана СОКОЛ

Важно отметить, что в подготовке к конкурсу участницам помогал весь коллектив. Чего стоят одни костюмы, пошитые не хуже, чем у модельеров. Отдельной похвалы заслуживает художественное оформление зала и декорации для номеров, созданные совместным кропотливым трудом. Стоит сказать, что постановкой всего конкурса тоже занимались осуждённые, им помогали сотрудники колонии. При общей заинтересованности и отдаче конкурс получился действительно ярким и зрелищным. Участницы порадовали зрителей творческими номерами. Не обошлось без чайной японской церемонии, зажигательных индийских танцев, трогательного турецкого девичника и шуточного сватовства белорусов. Зрители не отводили глаз от египтянок, богинь Греции и испанки Кармен.

Представители Индии с фигурой ручной лепкиФото: Милана СОКОЛ

- Никто не строил козней, мы поддерживали друг друга. При этом все искренне радовались за победительниц, - поделилась представительница Египта Анастасия Патрикеева. Эту страну она выбрала не случайно: мать двоих детей воплотила свою давнюю мечту, организовав виртуальное путешествие в образе Клеопатры в загадочный край пирамид, пустынь и несметных сокровищ.

Модельная стойкаФото: Милана СОКОЛ

Все конкурсантки выступили блестяще. После длительного совещания жюри удалось выбрать победительниц. Первое место заняла 20-летняя Оксана Жолобай. Девушка поделилась, что не ожидала победы, однако с самого начала конкурса она вышла в короне. Не исключено, что именно это принесло ей удачу. Финалистка поблагодарила администрацию колонии за предоставленную возможность самореализоваться и отметила помощь подруг по отряду. В планах победительницы - добиться досрочного освобождения благодаря хорошему поведению и активной жизненной позиции.

Представительницы разных стран прекрасныФото: Милана СОКОЛ

Помимо звания «Мисс Весна-2019» жюри учредило поощрительные номинации. Такие, как 1-я и 2-я вице-мисс, а также «Мисс очарование», «Мисс Грация», «Мисс Улыбка», «Мисс Обаяние» и «Мисс Артистичность». Отдельная награда ждала «Мисс Прессу». Всех участниц наградили подарками и сладкими призами.

Конкурсанток поддерживает весь залФото: Милана СОКОЛ

СПРАВКА «КП»

Исправительная колония образована в 1942 году на базе Ипполитовского совхоза. Тогда учреждение называлось отдельным лагерным пунктом № 10. На территории построили мужской и женский лагеря, разделённые трёхметровым забором. Естественно, ни о каких коммунальных условиях речи ни шло. В 1958 году с изменением законодательства мужчин перевели в другие лагеря, и с тех пор колония стала чисто женской. При этом лишь в 2010-2011 годах в ИК начали направлять тех, кто осуждён впервые. Дамы с повторными сроками этапируются в колонию Хабаровского края.

Исправительное учреждение в Приморье рассчитано на 1210 человек, сейчас в колонии около 1000 постоялиц. При желании женщин обеспечивают работой и помогают в обучении. За колючей проволокой работает школа. Можно получить дистанционное высшее образование по договору с вузами. «Десятка» славится своими швейными цехами, мастерицы которых не только изготавливают наряды для конкурсов, но и шьют рабочую и воинскую одежду.