2019-03-08T09:32:50+03:00
Общество

Охотница, сирота, многодетная мама: истории самых известных тигриц Приморья

Истории у хищниц разные - но все с хорошим концом
Артём КАБАНКОВ
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Тигрицы в Приморье бывают разные. Фото: amur-tiger.ru/Дэйл МиккелТигрицы в Приморье бывают разные. Фото: amur-tiger.ru/Дэйл Миккел
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В Международный женский день приморский центр «Амурский тигр» рассказал о тигрицах, которым помогали его сотрудники. Судьбы полосатых кошек сложились по-разному – но во всех случаях благополучно.

Елена и ее семья

Молодая тигрица Елена попала в центр «Тигр» вместе с братом Павликом и мамой. Прошлой зимой мать Елены стала терроризировать село Алексей-Никольское неподалеку от Уссурийска. По ночам хищница похищала местных собак. Отпугнуть ее не получилось, и зверя пришлось отловить. Чуть позже специалисты поймали и двух ее тигрят.

Этой весной Елену отпустят в дикую природу. Фото: центр "Амурский тигр"

Этой весной Елену отпустят в дикую природу. Фото: центр "Амурский тигр"

Тигриное семейство поселили в Центре реабилитации тигров. Мама Елены и Павлика уже не могла вернуться в дикую природу, и ее отправили в Красноярский зоопарк. А вот ее детей уже этой весной собираются отпустить в тайгу. Они показали прекрасные успехи в обучении и полностью готовы к самостоятельной жизни в природе.

Светлая – жена «путинского» тигра

Тигрицу Светлую специалисты поймали зимой 2013 года в Пожарском районе, на границе с Хабаровским краем. Она была совсем малышкой, и без вмешательства людей погибла бы. Несколько месяцев тигрицу выхаживали в Хабаровске, после чего передали ее центру «Амурский тигр».

Там Светлая стала регулярно охотиться на копытных – кабанов и пятнистых оленей. Она демонстрировала потрясающие охотничьи навыки, и ученые не сомневались: вскоре ее выпустят в дикую природу.

Тигрица Светлая стала парой "президентскому" тигру. Фото: центр "Амурский тигр"

Тигрица Светлая стала парой "президентскому" тигру. Фото: центр "Амурский тигр"

Произошло это влетом 2014 года. Приморскую тигрицу поселили в заказнике «Журавлиный» (Еврейская автономная область). Хищница быстро освоилась на новом месте, и вскоре нашла себе вторую половинку. Кавалером Светлой стал тигр Борис – его в том же году выпустил на волю лично Владимир Путин. От этого романа у полосатой охотницы появились трое котят.

Чудесное спасение Филиппы

Третья тигрица и впрямь едва не погибла. Нашли ее 30 декабря 2015 года – в канун праздника. Истощенная маленькая хищница, лишившаяся матери, забралась в село Филипповка в Хасанском районе. Она хотела есть; тигрица настолько ослабела, что не смогла справиться даже с собакой.

Филиппу спасли от голодной смерти. Фото: центр "Амурский тигр"

Филиппу спасли от голодной смерти. Фото: центр "Амурский тигр"

На помощь малышке вовремя пришли люди. Местные жители незамедлительно сообщили о полосатом госте специалистам. Хищнице оказали первую помощь и направили в Центр реабилитации тигров в селе Алексеевка. Здоровье зверя вызывало тревогу: кошка была крайне истощена, и могла просто умереть. К счастью, ее удалось выходить. За 14 месяцев под присмотром специалистов тигрица поправилась, окрепла – и научилась охотиться. Назвали ее Филиппой – в честь села, в котором нашли.

Весной 2017 года хищницу выпустили в заказнике «Дичун» (находится в ЕАО).

Филиппа до си пор жива и, судя по фотографиям, находится в прекрасной форме. Кроме того, ученые подозревают, что недавно тигрица забеременела.

«Мать-героиня» Анна Савельевна и ее принцесса

Тигрица Анна Савельевна – настоящая мать-героиня. Эта хищница, обитающая в Сихотэ-Алиньском государственном заповеднике, произвела на свет не одно поколение зверей. Назвал полосатую в честь первой советской женщины, удостоенной звания «мать-героиня» - Анны Савельевны Алексахиной.

Мать-героиня заинтересованно смотрит в фотоловушку. Фото: центр "Амурский тигр"

Мать-героиня заинтересованно смотрит в фотоловушку. Фото: центр "Амурский тигр"

Пожалуй, самым известным ребенком этой хищницы стала тигрица Принцессе: имя ей дал чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший. Спортсмен взяли зверя под опеку зимой 2015 года. На деньги, выделенные Флойдом Мейвезером-младшим, Центр «Амурский тигр» закупил 8 современных фотоловушек.

Принцесса - подопечная американского боксера. Фото: центр "Амурский тигр"

Принцесса - подопечная американского боксера. Фото: центр "Амурский тигр"

ИСТОЧНИК KP.RU

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