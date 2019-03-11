2019-03-11T09:23:56+03:00
Происшествия

Во Владивостоке на объездной трассе перевернулся зенитный комплекс «Панцирь-С»

Вероятнее всего, авария произошла из-за просевшего асфальта
Пётр КАМУШКИН
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КамАз перегородил обе полосы движения. Фото: dpscontrol125rusКамАз перегородил обе полосы движения. Фото: dpscontrol125rus
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Во Владивостоке перевернулся военный грузовик. Тяжелый КамАз с установленным зенитно-ракетным комплексом перегородил объездную трассу.

Инцидент произошел буквально полчаса назад. Военный грузовик – предположительно, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» - опрокинулся на трассе Седанка – Патрокл. Водитель не справился с управлением, и на выходе из поворота машина попросту рухнула на бок. Как отмечают очевидцы, причиной ДТП могло стать плохое качество дороги – в месте аварии сильно просел асфальт, и высокие машины там просто начинает «качать». Если водитель не знал об этой особенности объездной трассы, то легко мог угодить в ловушку.

Опрокинувшаяся техника перегородила две полосы движения, став причиной серьезной пробки. Фактически отрезанным оказался Русский остров.

На дороге валяются куски зенитки Фото: dpscontrol_125rus

На дороге валяются куски зениткиФото: dpscontrol_125rus

Сейчас последствия аварии устраняют полицейские и военные. Им предстоит поднять КамАз на четыре колеса – а потом наказать виноватого (если он есть, конечно). Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии. Эта информация в данный момент уточняется.

Стоит отметить, что в Приморье военная техника нередко попадает в аварии. Один из самых необычных инцидентов произошел в прошлом году – тогда в кювете застрял танк Т-72. Его водитель пытался на скорости проскочить овраг, но что-то пошло не по плану.

Панцирь-С в боевых условиях Фото: Александр КОЦ

Панцирь-С в боевых условияхФото: Александр КОЦ

Справка «КП»: Панцирь-С1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для защиты от массированных ударов всех типов средств воздушного нападения, в том числе высокоточного оружия, во всех условиях их применения. Активно применяется в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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