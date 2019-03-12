Житель Приморья поджигал сухую траву «коктейлями Молотова»

Приморский край продолжает полыхать. В крае каждый день фиксируют новые лесные пожары и палы травы – а также ловить поджигателей.

Так, за последние сутки в крае выявили почти три сотни палов травы и потушили 16 лесных пожаров. При этом специалистам сразу двух нарушителей противопожарного режима. Одного из них обнаружили в Кавалеровском районе – местный житель сознательно устраивал поджоги сухой травы. Он ездил на машине по территории местного лесничества и закидывал окрестности «коктейли Молотова». Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко, машину негодяя обнаружили пожарные.

–Догнать машину не смогли. Однако специалисты зафиксировали госномера автомобиля и передали для разбирательства в правоохранительные органы. Также полиции передали обнаруженную на месте бутылку зажигательной смеси, – приводит его слова пресс-служба краевой администрации.

Еще одного поджигателя нашли в Ханкайском районе. В конце февраля 32-летний житель села Ильинка решил сжечь сухую траву – для того, чтобы молодая зелень росла быстрее. Он подпалил поле и поехал домой, не затушив пламя. Полицейским он объяснил: рядом с полем находится болотце и озеро Калтус, которые должны были остановить любой сильный пожар. Как показала практика, мужчина заблуждался. На беспечного селянина завели административное дело – ему грозит штраф до 4000 рублей.

Мужчина решил поджечь сухую траву в пожароопасный сезон. Так он стал фигурантом административного делаФото: 25.mvd.ru

Ситуация с пожарами в Приморье весьма тревожная. Так, накануне мощнейший пал травы вспыхнул в Шкотовском районе, недалеко от Романовки. Там пламя вплотную подобралось к дороге.

На борьбу с пожарами в крае уже бросили 202 человека и 43 единицы техники. В Приморье сформировали крупную группировку огнеборцев – в нее вошли 13 тысяч человек и 2800 единиц техники. Кроме того, в крае усилили авиамониторинг лесов – чтобы оперативно отслеживать возникающие пожары.

Справка «КП»: Сейчас особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах Приморья. Речь идет о Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, а также в Уссурийске и Дальнегорске. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах – объявят с 15 марта.