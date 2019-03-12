Генконсул Узбекистана во Владивостоке пообещал всем приморцам жаркий приём в Ташкенте

Во Владивостоке торжественно открылось и успешно работает генконсульство Узбекистана — пятое в России и единственное на Дальнем Востоке. О связях Владивостока и Ташкента в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» говорили глава департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков и генконсул Узбекистана во Владивостоке Рустам Исмаилов.

Сколько сегодня в Приморье узбеков? Кому-то кажется, что очень много. Кому-то — что в самый раз. По информации приморских властей, около 70 тысяч граждан Узбекистана живут и зарабатывают в одном только Приморском крае. А сколько на всём Дальнем Востоке?! Действительно, странно, что генконсульство Узбекистана в тихоокеанской столице России открылось только сейчас.

Рустам Исмаилов, генконсул Узбекистана во Владивостоке:

— Хотелось бы огромную благодарность выразить администрации Приморья, министерству иностранных дел за всемерное содействие в скорейшем открытии генконсульства. Были бытовые проблемы, но они не принципиальные. Нам выделили отличное здание, мы там не одиноки — там же генконсульство Японии, Индии расположены, мы соседи. Брали площадь под свободную планировку, чтобы как можно больше людей к нам могли попасть на прием. Пока принимаем три дня в неделю с утра до вечера, постепенно выйдем и на полную рабочую неделю.

Алексей Старичков, департамент международного сотрудничества Приморья:

— Сейчас во Владивостоке уже восемь генконсульств, и это полностью соответствует статусу столицы Дальнего Востока. Но понимать, что открытию генконсульства всегда предшествует упорная рутинная работа. Поэтому когда мы встретились с коллегами из Узбекистана летом 2018 года и они озвучили план открыться еще до конца года, у меня родились сомнения. Но политическая воля президентов наших стран помогла справиться со всеми трудностями, и к концу года, к своей радости, мы поняли, что это не прекрасные мечты, а реальность.

— Чем планирует заниматься генконсульство Узбекистана в первую очередь? Каковы приоритеты?

Рустам Исмаилов:

— Наша зона действия — весь Дальневосточный федеральный округ. Раньше на всю огромную Россию действовали только два генконсульства — в Москве и Новосибирске, из Приморья по всем вопросам приходилось ехать в Сибирь, это и долго, и дорого. Теперь, помимо консульского сопровождения, в нашей зоне ответственности множество моментов. Кто-то теряет паспорт, кто-то, к сожалению, умирает — во всех подобных ситуациях мы принимаем участие.

Алексей Старичков:

— Наши страны стратегические партнеры, нас связывает СНГ, ряд других договоров. Российская Федерация — огромная страна, и было бы странно выполнять все консульские функции из Москвы. Экономические сотрудничество между Приморьем и Узбекистаном сегодня на очень низком уровне — вот эту работу пора активизировать, вот чего мы ждём от открывшегося генконсульства.

Рустам Исмаилов:

— Не только экономическое сотрудничество, но и культурное, образовательное, научное, туристическое — этим мы намерены заняться. Вам, может быть, странно это слышать, но турпоток в Узбекистан растёт. За 2018 год приехало 7 миллионов туристов, из них россиян — 350 тысяч человек. Владивосток и Ташкент с конца 2018 года связывает регулярный рейс. Никогда для русских не нужно было никаких виз: загранпаспорт и билет н самолёт, семь часов — и вы у нас в Узбекистане. Сезон у нас с апреля по июнь, в августе уже жарковато, до 50 градусов доходит.

— А что ждёт российских туристов в Узбекистане?

Алексей Старичков:

— Множество моих друзей были в Ташкенте, и они с восторгом отзываются не только о достопримечательностях, но и о людях, которые их там встречали. Узбекистан — это всегда жаркий приём.

Рустам Исмаилов:

— Таким городам, как Бухара, Самарканд, Хива, многие тысячи лет. Огромное число исторических ценностей ждет любознательных туристов. Но также все знают, что в узбекистан надо попасть к сезону овощей, которые не имеют равных по вкусу и аромату. Это гастрономический туризм, если хотите. Гостиницы новые строим: за два года в Ташкенте три отеля Hyatt открыли. Вот у вас из окна я тоже вижу...

— Тут вам повезло больше, чем нам! Несколько лет назад во Владивостоке было много гастролей артистов из Узбекистана. Потом — затишье. Возобновится ли это культурное празднество сейчас, ведь очень красивая музыка, отличное исполнение.

Рустам Исмаилов:

— Это представители диаспоры по своей инициативе приглашали музыкантов. Сейчас, разумеется, мы будем способствовать не только приезду узбекских коллективов и отдельных артистов в Приморье, но и отправке приморцев в Ташкент. У нас есть фестиваль, в котором 80 стран участвуют — надеемся, что и приморцы смогут туда поехать.

— А возможно ли установление побратимства между Владивостоком и Ташкентом?

Алексей Старичков:

— Это вопрос не только дипломатический, но и политический. Надеюсь, что в ближайшем будущем он разрешится. Но надо помнить, что побратимство между городами, дружеские отношения между регионами — это процесс эволюционный, это его венец. Ему должен предшествовать экономический рост, какие-то обмены, культурные программы. Вот в этом направлении и будем работать.