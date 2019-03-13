2019-03-13T12:09:56+03:00
Общество

Во Владивостоке спасли от неминуемой гибели двух маленьких нерп

На тюленят набросились озверевшие собаки
Артём КАБАНКОВ
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Двух выживших бельков отправили в реабилитационный центр. Фото: пресс-служба администрации ПриморьяДвух выживших бельков отправили в реабилитационный центр. Фото: пресс-служба администрации Приморья
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Неподалеку от Владивостока спасли двух маленьких ларг. Малышей едва не прикончили бродячие собаки – но к счастью, вовремя подоспели люди.

Произошло все неподалеку от мыса Кунгасный – там, к слову, расположен популярный городской пляж. К его берегу прибило льдину, на которой отдыхали маленькие ларги – или, как их по-другому называют, дальневосточные нерпы. Малыши заинтересовали местных бездомных псов. Собаки решили полакомиться легкой добычей и атаковали ларг. Нескольким тюленятам удалось нырнуть в воду; на льдине осталось только трое зверей. Псы окружили их и начали буквально рвать на части. Льдину же стало снова относить в море… Очевидцы разыгравшейся трагедии к этому времени вовсю звонили в экстренные службы.

Во Владивостоке спасли маленьких нерп! Их едва не загрызли собаки.

Помощь пришла почти вовремя. Одуревшие от крови псины успели загрызть одну нерпу – зато две другие остались целыми. С помощью судна на воздушной подушке спасатели доставили тюленят на берег. Там их передали специалистам.

Сейчас малыши пребывают в состоянии стресса. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Сейчас малыши пребывают в состоянии стресса. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Сейчас маленькие нерпы находятся в Центре реабилитации морских млекопитающих, расположенном в поселке Тавричанка Надеждинского района. Как рассказала директор учреждения Лора Белоиван, у ларг пострадала только психика – тюленята до сих по пребывают в сильном стрессе.

– Это, в свою очередь, сказывается на физическом состоянии животных. Так что сейчас мы даем им специальные препараты, чтобы они пришли в себя, успокоились. Возраст тюленят – примерно три недели, они хорошо выкормлены и готовы к самостоятельной жизни. Вероятно, поэтому они и были без матери, – рассказала она корреспонденту «Комсомолки».

Спасатели прибыли вовремя. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Спасатели прибыли вовремя. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Лора Белоиван отметила, что бельки находятся в «переходном» возрасте и ожидают линьку – в это время они мало едят и очень мало двигаются. Плавают они не очень хорошо, так что являются весьма уязвимыми. Думается, именно поэтому они не смогли спастись от собак.

В мае тюленят планируют выпустить в море – если они, конечно, отойдут от пережитого стресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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