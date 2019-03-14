2019-03-14T08:44:55+03:00
Происшествия

Во Владивостоке сгорели сразу две квартиры: людей спасли из дыма и огня

Горели две квартиры на седьмом и восьмом этажах: пострадали и соседние балконы [видео]
Игорь СОРОКИН
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фото прислано читателями КПфото прислано читателями КП
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Крупный пожар во Владивостоке удалось одолеть, не допуская человеческих жертв и пострадавших.

Как сообщили в ГУ МЧС по Приморью, 14 марта в 12:35 в пожарно-спасательную службу Владивостока сообщили о чрезвычайном происшествии в доме по улице Сахалинская, 55.

Прибыв по адресу уже через восемь минут, первые пожарные расчёты немедленно приступили к тушению. Как оказалось, горели две квартиры на седьмом и восьмом этажах: пострадали и соседние балконы.

Во Владивостоке горит многоэтажка на Сахалинской.

Задействовав звенья газодымозащитной службы, из отрезанных дымом квартир на девятом этаже при помощи комплектов защиты пожарные спасли двух человек.

Благодаря слаженным действиям всех пожарных расчетов спасатели не допустили распространения огня на бОльшую площадь. В 13:12 пожар локализовали, а в 13:30 ликвидировали открытое горение. Сейчас ведётся проливка, специалисты осматривают место происшествия. Выясняются причины возгорания.

Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. На тушении были задействованы 35 человек и 12 единиц техники.

фото прислано читателями КП

фото прислано читателями КП

ИСТОЧНИК KP.RU

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