Представители южнокорейской авиакомпании во Владивостоке сделали заявление по поводу самолётов Boeing
Korean Air не планирует эксплуатировать лайнер Boeing 737 MAX 8, пока безопасность самолёта не будет полностью обеспечена. Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании, поступившим на электронную почту «КП» от регионального менеджера перевозчика во Владивостоке Людмилы Ткаченко.
Напомним, в неофициальный «чёрный список» ультрасовременная модель «Боинга» попала в ряде государств после недавней авиакатастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек - граждане 33 стран мира, включая Россию. Как ранее стало известно «КП» от источника в гражданской авиации, Российская Федерация пока не собирается закрывать своё воздушное пространство для пролёта воздушных судов MAX 8. Кстати, в стране только в парке компании S7 есть «Боинги» указанной модели.
«Korean Air планировала запустить B737 MAX 8 в мае 2019 года. Авиакомпания объявила о замене B737 MAX 8 на другие самолёты для маршрутов, которые изначально были в полётном плане на данном типе воздушного судна», говорится в заявлении. Это связано с тем, что «Korean Air рассматривает безопасность клиентов как первоочередную задачу и стремится поддерживать абсолютную безопасность эксплуатации». Также южнокорейский перевозчик намерен внимательно следить за ситуацией вокруг компании «Боинг», говорится в письме.
Корейский перевозчик летает во Владивосток и обратно в Сеул как на «Боингах», так и на «Аэробусах» (на фото - лайнер A-330-200).Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
Korean Air - один из плеяды южнокорейских операторов маршрута Владивосток - Инчхон (Сеул). На линии задействованы голубые лайнеры Boeing 737, 800 и 900, а также Airbus-330. По словам авиационных специалистов, самолёты Boeing 737 MAX 8 каких бы то ни было отечественных и иностранных авиакомпаний ещё ни разу не гостили в международном аэропорту Владивостока в Кневичах.
Кроме Korean Air на линии из столицы Приморья в Республику Корея конкурируют «Аврора», T’way Air, Eastarjet, Air Busan, Jeju air, S7 Airlines, «Якутия».
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ИСТОЧНИК KP.RU