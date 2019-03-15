Вы держитесь там: больше 13% приморцев находятся за чертой бедности

Более 13% приморцев находятся за чертой бедности. В крае еще прошлой зимой стартовал пилотный проект по борьбе с бедностью – но вот поможет ли это исправить ситуацию, сказать сложно.

Согласно данным краевой Федерации профсоюзов, нищих в Приморье насчитывается 258,3 тысячи человек (при том, что в крае всего живет 1,9 миллиона человек). Тринадцать с половиной процентов! Все они имеют среднедушевой доход ниже 12,5 тысяч рублей – то есть находятся ниже уровня бедности. Среди них насчитывается огромное число пенсионеров, которые получают социальную пенсию (ее размер чуть больше 10 тысяч).

Эту проблемы накануне обсудили в администрации края. Совещание имело вполне себе практический характер. Приморье попало в пилотный проект по борьбе с бедностью. Цель у него весьма амбициозная – вдвое сократить уровень нищеты. Концепция проста: выявлять конкретных людей, живущих за чертой бедности – и разработать эффективный способа вытащить их из нищеты. Как это сделать на практике, как раз и обсуждали на встрече.

Правильные и неправильные бедняки

Одним из предложений по решению проблем нищих приморцев стало совершенствование адресной помощи. Участники совещания посоветовали отделить «реально нуждающихся» от тех, кто имеет дополнительные источники дохода. Например, кто сдает в аренду еще одну квартиру или дачу – но имеет все необходимые справки и разрешения для получения адресной помощи. Им, соответственно, эту самую помощь предоставлять не нужно, сами справятся. Разных мер соцподдержки и так хватает.

Предложение, прямо сказать, спорное. С одной стороны, если у человека есть какой-то доход, помимо зарплаты или пенсии, значит, этот человек не такой уж и нищий. Думается, тут особо зоркие законодатели могут увидеть благодатную почву для нарушений. Полет фантазии уже рисует толпы риелторов, которые официально устраиваются на очень плохую работу и начинают претендовать на помощь от государства.

Но основной массой получателей той самой помощи являются действительно нуждающиеся люди. Участники совещания предлагают им вполне конкретную вилку – либо вы продолжаете нищебродствовать и не ищете иных источников дохода, либо адресная помощь вам не оказывается. А если это целая семья нуждающихся? Им, например, сданная в аренду квартирка никакой погоды не сделает, они так же будут нищенствовать. Другое дело, что есть много тех, кому еще хуже – а денег не всех не хватает.

Дела семейные

Впрочем, о нуждающихся семьях на совещании тоже не забыли. Таких несчастных ячеек общества в Приморье насчитывается 35 тысяч – это 141 тысяча человек, на минуточку. В каждой из них – от одного до двенадцати детей. До прожиточного минимума многим не хватает до 7 тысяч рублей! При этом основной упор государство делает на многодетных родителей, этих флагманов демографической политики. А вот приморцы с двумя детьми не так обласканы всяческими пособиями. Сегодня право на соцподдержку семьи, которые тратят на оплату ЖКХ 22% от общесемейного дохода. Участники совещания предложили снизить эту планку до 10% - что, думается, вполне разумной мерой.

Обсудили на совещании и пенсионеров. По официальным данным, в Приморье примерно 35 тысяч пожилых людей, которые находятся за чертой бедности. Впрочем, некоторые считают, что что эти цифры занижены. Так, глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон заявил: на самом деле пенсионеров за чертой бедности больше, особенно в районах.

Руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса Белова сообщила, что многие приморцы до сих пор получают зарплату ниже прожиточного минимума.

–Профсоюзы продолжают настаивать на том, что работающий человек не должен быть бедным. На уровне Приморского края минимальная заработная плата должна быть не ниже 13 тысяч рублей, не считая компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях. Мы не просим невозможного. Это средний прожиточный минимум трудоспособного приморца, - приводит ее слова пресс-служба ФППК.

Как добиться этой, без сомнения, прекрасной цели, пока не знает никто. Однако на подобных встречах пытаются разработать конкретные механизмы по ликивдации нищеты. Получится ли у чиновников и специалистов решить эту проблему? Время покажет. Сроку в Кремле дали прилично – до 2024 года. Так что время есть. А там глядишь, и жизнь наладится