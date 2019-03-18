Выборы мэра Владивостока 2019: конкурсная комиссия встретится с кандидатами на пост градоначальника

Сегодня, 18 марта, в Думе Владивостока началось очередное заседание конкурсной комиссии по выборам главы городской администрации. Во второй этап вышли 39 человек из 51, подавших заявления. Каждому дают по 10 минут, чтобы представить своё видение развития столицы ДФО и решения существующих проблем.

Среди кандидатов есть как малоизвестные личности, так и узнаваемые фигуры: депутаты Законодательного собрания Игорь Чемерис и Олег Вельгодский; президент фонда «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит; заместитель гендиректора «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» Денис Горовчук; лидер приморских садоводов и советник губернатора Александр Юртаев, исполняющий обязанности главы городской администрации Олег Гуменюк. «Комсомольская правда» - Приморье» ведет онлайн-трансляцию.