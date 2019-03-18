Середина недели грозит Приморью снегопадом и гололёдом

В ночь с 19 на 20 марта на севере Приморья пройдет снег, принесённый западным циклоном. На севере ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие и умеренные осадки, местами выпадет мокрый снег. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Температура ночью будет варьироваться от +2°С до +5°С, утром 20 марта резко похолодает. Кое-где столбик термометра опустится до −10°С.

Как сообщили в приморском гидрометцентре, остальные районы Приморья окажутся в теплом секторе. Ночью немного потеплеет, а днем немного похолодает. Облачность начнет увеличиваться, но сохранится без осадков. Произойдет небольшое похолодание.

20 марта очередной мощный циклон выйдет в Желтое море. Вечером этого же дня он начнет влиять на погоду Приморского края. 21 и 22 марта в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды, вызванное мощным циклоном с южных широт.

Так, ночью и днем 21 марта в Приморье ожидается облачная погода, пройдут небольшие и умеренные осадки, на севере края местами возможен небольшой снег. На юге пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Днем осадки сохранятся в виде мокрого снега, местами ожидается сильный снег и метель. Наибольшее количество осадков ожидается на юго-востоке края. На дорогах местами гололедица и снежный накат. Днем ожидается усиление северо-восточного ветра до 5-10 метров в секунду, на восточном побережье местами до 20 метров в секунду.