«Не бей меня, пожалуйста!»: во Владивостоке старшеклассник едва не лишил зрения 11-летнего мальчика

Вопиющий случай произошёл накануне 8 марта в одной из школ Владивостока. Старшеклассник избил 11-летнего ученика школы №80. Последний получил серьёзные травмы и перенёс непростую операцию на глаза. Сейчас четвероклассник не ходит в школу и находится под наблюдением врачей, а его обидчик совсем не осознаёт всю серьёзность ситуации. Мама школьника, который оказался на больничной койке, рассказала «Комсомольской правде» историю, которая шокирует своей жестокостью.

Тимур Т. держит в страхе всех: одноклассников, учителей и, судя по всему, даже директора. Регулярно мальчик становится героем неприятных инцидентов в школе, но максимум, что может сделать администрация учреждения, - перевести его в параллельный класс. Совсем исключить из школы его нельзя. Согласно правилам, до 15 лет школьника никто не может отчислить из учебного учреждения. Одна из преподавателей попыталась как-то повлиять на ситуацию ещё в прошлом году. В ответ на это мама хулигана привела в класс детского омбудсмена, и вместо поддержки преподаватель услышала лишь критику в свой адрес. Теперь этот вопрос в школе больше не поднимается.

7 марта в школе №80 был сокращённый день - ребята отмечали концертом предстоящий весенний праздник. После чаепития четвероклассник Ваня К. и его товарищ отправились домой. Внезапно путь им преградил крупный и высокий мальчик, ученик седьмого класса, который стал придираться к ребятам. Только потом выяснилось, что старшеклассник терроризирует малышей уже неделю, вот только никто из них родителям так и не пожаловался.

- Ребёнок у меня не робкого десятка, но при этом он боялся мне рассказать. Всё потому, что этот мальчик ему угрожал расправой. В итоге он почему-то решил расправиться с ним именно в тот день, - вспоминает Ирина К., мама Вани.

Ваня К. пытался всячески защищаться и отвечать обидчику, но в итоге противостоять 13-летнему Тимуру Т. не удалось. Один из его товарищей держал четвероклассника за капюшон, а в это время он сам нанёс противнику сокрушительный удар в глаз. Когда Ваня К. упал на землю, Тимур Т. продолжил избивать его, но только уже ногам. Подросток бил не жалея сил, наносил хаотичные удары ногами, в итоге ученик младших классов получил серьёзные травмы.

Ваня должен был участвовать в спектакле. Школьник прошёл все репетиции, но на само выступление так и не попал из-за травмы. Фото: из личного архива.

Мне позвонили в 12 часов дня, сказали, что моего ребёнка избил старшеклассник, и Ваня сейчас не может открыть глаза, кричит, зовёт маму. Я приехала. Сын был в абсолютно неадекватном состоянии: глаза закрыты, голова распухшая, его начало рвать. Меня он не узнал, обнимал психолога и звал маму. Кричал: «Не бей меня, пожалуйста, я тебе ничего не сделал!». А в этот момент в школе шёл какой-то концерт, все туда-сюда бегали и будто ничего не замечали», - рассказала мама четвероклассника.

Ещё полдня Ваня К. не открывал глаза. Скорая буквально задирала ребёнку веки, чтобы посмотреть состояние глазного яблока. При каждом прикосновении медиков мальчик истошно кричал. Врачи успокаивали Ирину, говорили, что зрение не пострадало. Уже ночью специалисты провели процедуру магнитно-резонансной томографии, где ребёнку поставили диагноз. Итог - ушиб головного мозга, разбитая стенка орбиты глаза и вдавленная в область пазухи глазная мышца.

Следующие несколько дней ребёнок продолжал ходить с закрытыми глазами. Только изредка Ваня К. открывал веки, но в глазах всё двоилось. Неприятные ощущения сопровождались ещё и болью.

Уже в понедельник мальчика положили в больницу - готовили к операции. Ирина К. рассказала, что врачи сразу давали неутешительные прогнозы: в предыдущих 11 подобных случаях спасти зрение пациентов не удавалось. С какими мыслями мать отправляла ребёнка на операцию, остаётся только догадываться. Уже во вторник Ваню К. прооперировали.

Ваня К. готовится к операции. Даже после всего случившегося мальчик не теряет позитива и улыбается. Фото: из личного архива.

- Операция длилась два часа. Врач пришла вся измученная, и мне показалось, что сейчас она скажет «нет». В этом случае это инвалидность, неподвижный глаз без зрения. Однако операция прошла успешно, и сейчас мы ждём, когда глаз снова начнёт двигаться. Но никто не может обещать стопроцентного восстановления. Примерно до шести месяцев теперь Ваня будет на больничном, Время покажет, потребуются ли дополнительные операции или нет, - сказала Ирина.

Тот факт, что ребёнок теперь долго будет восстанавливать свои силы, влияет на многое. Если эту четверть в школе Ваня К. закроет с помощью уже заработанных оценок, то вопрос об обучении в следующей пока что стоит остро. Ирина уже задумывается о том, чтобы устроить сыну домашнее обучение. В противном случае ребёнок рискует остаться на второй год.

После драки Ваня К., по словам матери, просто морально уничтожен. Теперь Ирина планирует привлечь в семью психолога, чтобы вернуть мальчику веру в себя. В школу он теперь ходить не хочет. Мальчик сетует, что не смог постоять за себя, и теперь ему стыдно. Между тем, друзья школьника вовсе не отвернулись от него. Когда Ирина привезла в больницу телефон сына, там было около 1700 непрочитанных сообщений в различных мессенджерах. Остаток дня четвероклассник провёл, разбирая свою корреспонденцию.

Теперь Ваня просит, чтобы мама отдала его на карате. Фото: из личного архива.

- Старается не думать о случившемся, но не получается - мы же взаимодействуем с инспекторами по делам несовершеннолетних. Конечно, допрос его вовсе добил. После произошедшего сын теперь просит, чтобы я отдала его на карате. И он, и я теперь переживаем, что будет дальше. Вопрос о переводе пока не стоит - просто некуда. Но я боюсь, что история может повториться, - рассказала Ирина.

Сейчас полиция действительно занимается этой историей. Сторона обидчика неохотно принимает в этом участие. Мама Тимура Т. запретила общаться правоохранительным органам с сыном и сама отказалась от дачи показаний. После инцидента родители Тимура ни разу не вышли на связь с Ириной К.. Они считают, что причиной потасовки стала провокация со стороны Вани К.: якобы мальчик обозвал семиклассника, а тот просто перестарался, когда выгораживал своё имя.

Похоже, в школе произошедшее склонны назвать несчастным случаем, но никак не дракой. Однако психолог всё же убедил Ирину К., что инцидент с её сыном - результат преступления. По её словам, политика школы такова: всё, что происходит за пределами стен учреждения, не касается учебного заведения. К слову, драка произошла уже на школьном дворе, неподалёку от мусорных баков.

За всё это время сама директор школы Оксана Мингалиева тоже ни разу не связалась с Ириной. По словам женщины, представитель, якобы, от директора только раз поинтересовалась точным диагнозом мальчика и попросила предоставить документы, так необходимые для регистрации «несчастного случая» в школе. Однако классный руководитель Вани К. утверждает, что школа полностью находится на стороне Ирины и её сына и готова помочь в решении сложившейся ситуации.

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