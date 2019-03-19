В Приморье спасли леопарда, пострадавшего в жестокой драке

Приморским специалистам удалось выходить дальневосточного леопарда, пострадавшего в кровопролитной драке с собратом. Его состояние больше не вызывает угрозы – хотя говорить о полном выздоровлении пока не приходится.

Раненого зверя обнаружили у границ заповедника «Тигровая падь» 3 марта. Истощенный леопард фактически умирал после кровавой драки с другим барсом. На его теле обнаружили множество колотых гнойных ран, у зверя была сломана передняя лапа и атрофирована мышца задней конечности. Специалисты предположили, что за несколько недель до неудачного боя хищник уже пострадал в бою с другим барсом. Это и стало причиной столь плачевного состояния леопарда.

Зверя поместили в приморский Центр реабилитации тигров и других редких животных. Как сообщили специалисты, сейчас состояние барса улучшилось. Ветеринары говорят о положительной динамике лечения – при том, что две недели самец балансировал на грани жизни и смерти. Врачи вообще опасались давать какие-то прогнозы; теперь ситуация меняется – в лучшую сторону.

Раненый дальневосточный леопард изъят у границ "Земли леопарда".Видео: ФГБУ "Земля леопарда"

– Хищник стал охотнее принимать пищу, у него налаживается процесс пищеварения, появились силы. Он по-прежнему получает антибиотики вместе с пищей, но скоро их курс будет закончен. Ориентировочно в конце недели будет проведен плановый осмотр зверя, в ходе которого планируется оценить состояние ран. Если все будет в порядке, с леопарда снимут швы и дренаж, – рассказала сотрудник зоолог Центра реабилитации Екатерина Блидченко.

Леопард в центре реабилитации. Несколько недель он находился на грани жизни и смерти. Фото: leopard-land.ru

Зверь уже начал проявлять свои хищные повадки – например, на днях он разломал фотоловушку, которая помогала следить за его состоянием.

Специалисты уверяют: если так пойдет и дальше, скоро леопарда выпустят из карантинного блока в просторный вольер. Там появится возможность оценить физические возможности зверя. Сейчас, например, самец прихрамывает на одну лапу.