Юрий Трутнев: бизнес на Дальнем Востоке пока не расправил плечи

Решить проблему непомерного административного давления на бизнес Дальнего Востока пока не удалось. Помочь в этом должны кардинальные поправки в российские законы, например, упрощение выдачи разрешений на застройку. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

— Избыточное административное давление на бизнес на Дальнем Востоке существует. Пока ситуация в лучшую сторону не меняется. Мы каждый раз сталкиваемся с проблемами инвесторов. Будем прилагать ещё больше усилий. Пока существенных перемен мы не добились, — посетовал Трутнев на пресс-подходе к журналистам во Владивостоке.

По его словам, нужно рассмотреть возможность кардинальных поправок в российские законы.

— Нам надо говорить не о косметических, а о каких-то системных изменениях. Например, не раз упоминавшийся мной инвестиционный суд, — вспомнил свой давний проект вице-премьер. Добавим, что и «Комсомольская правда» — Владивосток не единожды писала о новом суде, который всё не может появиться во Владивостоке, сколько бы о нем ни говорили.

Полпред отметил, что уже выработан ряд инициатив по совершенствованию законодательства.

— Мы целый ряд предложений по защите бизнеса от проверок вносили, многие меры работают на ТОРах. Но сказать, что бизнес на Дальнем Востоке расправил плечи, — это неправда, — признался Юрий Трутнев.

При этом процедуру выдачи разрешений на такой важный вид бизнеса, как строительство, для дальневосточников максимально упростят. Все согласования завершат за месяц, сообщил Трутнев.

— Мы смотрели процедуру строительства. Сегодня на получение разрешений, экспертизу проектов, на различные виды согласования и разрешения уходит почти то же время, что необходимо на само строительство. Это требует и денег, и времени, что замедляет застройку на территории Дальнего Востока. Мы постараемся эту процедуру максимально сжать, — сказал Трутнев.

В планах оставить только те требования, которые связаны непосредственно с безопасностью дальневосточников, учетом прав третьих лиц и с расходами бюджетных денег.