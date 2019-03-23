2019-03-25T03:17:24+03:00
Происшествия

«Горит китайский рынок!»: в Уссурийске тушат крупный пожар

Происшествие активно обсуждают в социальных сетях - сначала прошла информация, что оно случилось во Владивостоке
Ксения КРЫМОВА
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Пожар в Уссурийске вызвал ажиотаж в соцсетях. Фото: mchs.gov.ruПожар в Уссурийске вызвал ажиотаж в соцсетях. Фото: mchs.gov.ru
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В полдень в городе Уссурийске сегодня возник крупный пожар: загорелся китайский рынок на улице Муданьцзянской. Информация мгновенно разлетелась по соцсетям, так как пламя хорошо видно из разных точек города. В популярных группах в Инстаграм сначала даже ошибочно написали, что горит рынок во Владивостоке. Это еще больше взволновало приморцев.

- На самом деле, в этой ситуации - больше ажиотажа. Горит не весь рынок, а только строящийся павильон из сэндвич панелей. Сигнал поступил на пульт дежурного в 12:10, на место происшествия сразу выехали 32 сотрудника МЧС. И к этому часу им уже удалось локализовать возгорание. Не дали огню перекинуться на соседние строения, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы управления МЧС по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Он добавил, что никто не погиб, и пострадавших тоже нет. Площадь возгорания - 350 квадратных метров.

По словам местных жителей, «на этом китайском рынке продают всё – от еды и кроссовок до автомобильных запчастей». Он – самый популярный среди горожан. Эту часть Уссурийска так и называют - район Китайского рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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