«Луч» во Владивостоке продлил унылую серию без побед

Во Владивостоке под присмотром примерно 1,7 тысяч болельщиков прошла встреча «Луча» и «Тюмени». К досаде владивостокцев, игра, которая имела все шансы завершиться нашей победой, пополнила безвыигрышную серию.

У «Луча» к старту весеннего сезона не получалось выиграть уже 13 (!) матчей подряд, и тут уже всё ясно (до зоны вылета всего пять очков, 13-е же место в таблице). Из-за безденежья приморского клуба, как известно, при первой же возможности его покинули ключевые для команды игроки.

Гости же были мотивированы сильнее — у них еще сохранились минимальные шансы на сохранение позиций в первом дивизионе, хотя их ситуацию смело можно назвать еще более тяжелой. За март клуб заработал лишь два балла, оформив ничьи с «Тамбовом» и «Чертаново». Однако положение тюменцев от этого лучше не стало. К весне они пришли на восемнадцатом месте.

Первый круг между «Лучом» и «Тюменью» вообще завершился без голов. Александр Носов — как раз один из ушедших из «Луча» в трансфер — не забил пенальти. Кроме того, «желто-синий» Станислав Прокофьев, выйдя на замену, за полторы минуты отхватил две жёлтых карточки. Учитывая это невеселое положение, болельщики ждали от «Луча» результативных атак, но логика подсказывала, что атаковать некому.

Матч начался с притирания соперников друг к другу, а благодаря бестолковой передаче Пономаренко в первые же минуты старт едва не привёз гол в ворота «Луча». К счастью, гость Артур Рябокобыленко не стал крутить хитрых финтов и пробил прямо в голкипера «желто-синих».

В целом игра крутилась в центре поля, противники поочередно отбирали мяч, но прогресса в атаке не наблюдалось. Лишь на 19-й минуте, к радости фанатов, «Луч» реализовался по воротам Бучнева. С левого фланга Визнович подал во вратарскую зону, вратарь тюменцев Станислав Бучнев, оставшись без поддержки, отбил, но как отбил — прямиком на Павленко. Тот не подвел, хотя «Тюмень» когда-то была и его командой, в итоге счет открылся в нашу пользу.

После этого светлая полоса «Луча» подернулась тенью. Гости моментально заслужили штрафной, Котляров вновь справился с атакой Рябокобыленко, но мяч подхватил оказавшийся ближе всех Леонтьев, и вот счет уже равен — 1:1. С эти счетом завершился и первый тайм, и, как мы уже знаем, вся игра.

Во второй половине встречи после атаки гостей на 55-й минуте Рустем Хузин пошел на замену. Со скамейки на смену Визновичу и Часовских вышли Гордиенко и Хлебородов. Полные сил «тигры» ринулись в атаку, увы, захлебнувшуюся и даже обернувшуюся контригрой «Тюмени». Милославлев передал мяч Рябокобыленко, и тот в который уже раз от души засадил по воротам «Луча», и вновь без толку.

Уже в добавленное арбитром время Котляров в который уже раз приморцев, отбив верный удар заменившего товарища Глухова.

Несмотря на то, что по игре убедительнее были тюменцы, счет этой весьма бестолковой встречи оказался равным — 1:1. Он не устроил ни одного из соперников, но в этом им винить некого, кроме себя. Разве что газон «Динамо», традиционно далекий от идеала. Таким образом, очередная беспобедная серия владивостокцев - пять матчей подряд.

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин прокомментировал итоги встречи.

— Действительно хороший соперник у нас сегодня был. С ним сложно. Что касается игры, в первом тайме мячом и инициативой владели, но до опасных моментов дело не доходило. Забили быстро, но очень скоро пропустили ответ из-за глупейшей ошибки в обороне. После перерыва инициатива ушла к «Тюмени». Заменились, но пока, увы, скамейка не позволяет усиливать игру.

— Вас не удивила активность «Тюмени», прессовавшей с первых минут?

— «Тюмень» играла в пять защитников. Из обороны мы выходили без особых сложностей. Так что этот прессинг никаких дивидендов сопернику не принес. А что было у наших ворот — ошибка защитников. Такого, чтобы нас прессинговали, а мы теряли мяч у своих ворот, не было.

— Пономаренко сегодня вынужденно играл на непривычной позиции центрального защитника. Оцените его действия.

— Достаточно неплохо и уверенно действовал, хотя позиция и не родная. В раздевалке я его похвалил, отметил, что он выиграл много схваток.

— Когда вернется в состав Насадюк?

— Пока он лечится, но вскоре, надеюсь, вернется к тренировкам.

В 29-м туре первенства ФНЛ, в Тамбове, «Луч» сыграет с лидером первенства «Тамбовом». Матч пройдет 30 марта в 23:00 по Владивостоку.