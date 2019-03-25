Ипотека в Приморье: мечтают многие, доступна не всем

Приморье оказалось на безрадостном 73-м месте по доступности ипотеки среди российских регионов. Заметно хуже нас дела обстоят на Северном Кавказе: рейтинг замыкают Дагестан, Ингушетия, Чечня. На первом месте — экстремальный Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом говорят данные РИА Новости, проанализировавшего ситуацию во всех субъектах РФ.

Примечательно, что по всем параметрам 2018 год оказался для приморской ипотеки годом расцвета. То есть даже при наилучших из возможных показателях наше место в России очень близко к концу.

Так, например, в 2018 году доля приморских семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, насчитывала 20,6%, хотя еще в 2017 ипотеку могли оформить всего 15,7% семей Приморского края.

За 2018 год в Приморье выдали почти 16 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 36,6 миллиарда рублей. В прошлом году приморцы оформляли кредиты в среднем на срок до 16 лет под 9,54% годовых (по информации Центробанка).

Сегодня о таких ставках приходится лишь мечтать. Их аккуратно выдавливают с рынка после повышения ключевой ставки ЦБ. С 2019 года ипотека опять выдаётся под двузначные проценты.

Однако это не единственная причина, из-за которой Приморье расположилось на низких позициях в рейтинге.

- У Владивостока ярко выраженная географическая специфика, из-за которой всегда есть проблемы с застройкой. Многие россияне, если берут ипотеку, то на приобретение именно новостройки - это весьма выгодное вложение. Если в том же Санкт-Петербурге дома строятся целыми кварталами, то в Приморье весьма проблематично даже просто построить один дом, не говоря уже о том, чтобы обеспечить доступ к тому же детскому саду или школе, - отмечает менеджер по продаже недвижимости Елена Либерман.

Еще один момент - высокие цены. По мнению экспертов, зачастую людям попросту не хватает зарплаты, чтобы взять ипотеку. Конечно есть вариант пересмотреть свой бюджет, где-то подсократить траты, меньше посещать кафе и увеселительные заведения, но все это психологический фактор, который так или иначе влияет на конечные цифры.

- Низкий уровень доверия к застройщику - еще один немаловажный фактор слабой ипотечной активности населения. Всем нам печально известны наши долгострои, - говорит риелтор Елена Либерман. - Глядя на эту ситуацию люди попросту не решаются вкладывать деньги. Хотя сейчас доверие к новостройкам из года в год растет, но этот сегмент по-прежнему вызывает у многих людей некоторые сомнения.

Ипотечные вкусы жителей Приморья не меняются уже несколько лет. Средний ипотечный кредит за 2018 год варьировался между тремя и шестью миллионами рублей. Это позволяло рассчитывать на квартиру до 65 «квадратов». Доход взрослых членов ипотечной семьи выше 50 тысяч рублей в месяц. Соотношение вторичного рынка к «новострою» составляет примерно 90% к 10%.

Если же говорить о географических пристрастиях ипотечников, то во Владивостоке они очевидны. Мало кто горит желанием покупать квартиры на Трудовой или на Сахалинской. Зато большинство клиентов одобрительно кивает при упоминании Второй Речки, Эгершельда, отрезка Луговая-Гайдамак.

Как отмечают авторы рейтинга РИА Новости, до 2022 года стоимость жилья в России в среднем будет расти на 5-7% в год. При этом ставки по ипотеке при самом оптимистичном прогнозе снизятся до 8,5%. Доступность жилья в ипотеку в ближайшие три года в среднем по России приблизится к 40%.