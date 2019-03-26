Во Владивостоке сносят знаменитую «леопардовую» стену

Сегодня во Владивостоке начали окончательный снос бывшего корпуса Дальневосточного федерального университета на Аксаковской. Строители демонтируют знаменитую стену с огромным рисунком дальневосточного леопарда.

Сносить корпуса начали еще в начале декабря. Здания, в которых располагались несколько институтов, молодёжный центр и центр по деревообработке, почти полностью разломали месяц назад. Осталась только стена с огромным граффити леопарда. Его в августе 2017 года нарисовал художник из ЮАР в рамках проекта #totheboneproject. На создание масштабного арт-объекта ушла целая неделя. А теперь от рисунка не осталось практически ничего. Одинокая стена стояла нетронутой почти месяц – но теперь настал и ее час.

Огромного леопарда нарисовали летом 2017 года. Фото: Ильдар Батршин

На месте бывших корпусов будет располагаться музейно-театральный комплекс. В нем будет располагаться концертный зал, музей, а также высшую музыкально-театральную школу.

Сносом здания занимается фонд «Национальное культурное наследие», созданный по поручению правительства России – специально для строительства комплекса. Подрядчиком выступает компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Закончить строительство планируют в 2022 году. Стоит отметить, что это только одна часть проекта: еще ряд объектов разместят на Русском острове.