Идея на миллион: житель Владивостока пытался провезти в самолете орангутана

Простому туристу из Владивостока удалось «прославить» Приморье на весь мир. Житель Владивостока попытался увезти из Индонезии обезьяну – 2-летнего малыша орангутана.

Произошло все на курортном острове Бали 22 марта. В международном аэропорту Денпасар таможенники задержали 27-летнего владивостокца Андрея Жесткова. В его чемодане обнаружили мирно спящую обезьяну. Малыш орангутана, укутанный в детские одеяла, мирно спал в ротанговой корзине. Приморец накормил животное противоаллергенными таблетками, которые сработали как снотворное – и намеревался привезти обезьяну к себе домой. Двухлетний примат является малышом даже по обезьяньим меркам - взрослеют орангутаны в 14 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/699497" frameborder="0"></iframe> Житель Владивостока пытался вывезти орангутана с острова Бали.Источник: Euronews

Как оказалось, Андрей Жестков вез в багаже целый зоопарк. Кроме обезьяны, в его чемоданах нашли двух гекконов и пять ящериц. Каким образом Жестков намеревался пройти сканер-рентген, который сейчас стоит в каждом аэропорту, остается загадкой.

Как сообщает «The Guardian», приморец уверил полицию: орангутана он купил за 3000 долларов на уличном рынке. Дескать, он хотел сделать примата своим домашним питомцем. В реалистичности этого безумного плана Андрея Жесткова убедил друг.

Версия, мягко говоря, не очень правдоподобная. Вероятнее всего, приморец собирался продать обезьяну каким-нибудь любителям экзотики (в цирки или зоопарки «левую» обезьяну все равно бы не взяли).

Андрея Жесткова арестовала местная полиция. За контрабанду ему грозит серьезное наказание – до пяти лет тюрьмы и штраф в 7 тысяч долларов. Усугубляет ситуацию тот факт, что орангутан является охраняемым видом. В мире их осталось около 100 000 особей – и популяция все время уменьшается из-за браконьерства и уничтожения крестьянами.

Сейчас орангутан находится под присмотром специалистов. Им предстоит выяснить, удастся ли выпустить обезьяну в дикую природу. Если животное уже не сможет прожить без человека, его отдадут в какой-нибудь зоопарк.