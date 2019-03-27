Из-за 90 тысяч рублей приморца убили и сожгли вместе с его же автомобилем

В Приморье пропавшего парня спустя сутки обнаружили в багажнике его же автомобиля. Вот только Prius перед этим кто-то поджег. Обгоревшие останки молодого человека из машины извлекали уже следователи, которые после возбудили уголовное дело по факту жуткой находки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Житель Уссурийска Сергей Сидоров* пропал еще вечером в понедельник, 25 марта. Его друзья и знакомые сделали рассылку в местные мессенджеры, согласно которой парень на своем личном автомобиле выехал из Артема в Уссурийск. Судя по всему, в какой-то момент 28-летний мужчина перестал выходить на связь, именно поэтому его близкие забили тревогу.

На следующее утро парень нашелся - в багажнике сгоревшего автомобиля Toyota Prius стражи порядка обнаружили человеческие останки. Примечательно, что транспорт находился уж очень далеко от дома погибшего - на участке местности в Артеме. Как раз там, откуда в день пропажи Сергей и выехал в Уссурийск. Пока следователи только выясняют все причины случившегося.

По факту убийства специалисты возбудили уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по Приморью.

Между тем знакомые Сергея Сидорова отзываются о нем, как о человеке, «который и мухи не обидит». Это указывает на то, что у парня вряд ли мог быть с кем-то конфликт. У погибшего остался ребенок от женщины, с которой на данный момент он не состоял в браке.

Приморец работал торговым агентом в одной из местных фирм, которая занималась алкогольной продукцией. По маршруту Уссурийск-Артем он ездила два раза в неделю. Понятно, что при себе у него всегда были рабочие деньги. Вот и в этот раз, по версии его товарищей, мужчина вез в машине крупную сумму - 90 тысяч рублей. Вполне возможно, что именно это и стало причиной жестокой расправы.

По факту убийства специалисты возбудили уголовное дело. Старший помощник руководителя следственного управления СКР России по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что в рамках оперативных мероприятий установлены личности двух подозреваемых - молодые люди 16 и 25 лет. Официально их пока не задержали, но следователи с ними уже работают. Также собеседница «Комсомолки» отметила, что один из подозреваемых был знаком с убитым, и все произошедшее не случайно.

* - имя изменено в интересах следствия