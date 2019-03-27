2019-03-27T11:23:23+03:00
Происшествия

В компании приморского депутата прошли обыски

Следователи работали в рамках уголовного дела
Пётр КАМУШКИН
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Следственный комитет не разглашает подробности уголовного делаСледственный комитет не разглашает подробности уголовного делаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня в центре Владивостока прошли обыски. Силовики нагрянули в научно-производственный центр «Современные коммунальные системы», связанный с депутатом краевого Закосбрания.

Представители Следственного комитета и Росгвардии нагрянули в офис на Светланской, 83 еще утром. Сотрудники ведомства работали в рамках уголовного дела. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила старший помощник руководителя приморского управления СК РФ Аврора Римская. Что это за дело и против кого его возбудили, а ведомстве не разглашают – тайна следствия. Известно лишь, что никаких задержаний не происходило.

Руководителем компании СКС является депутат Евгений Костюков Фото: zspk.gov.ru

Руководителем компании СКС является депутат Евгений КостюковФото: zspk.gov.ru

Компания «Современные коммунальные системы» (СКС) занимается установкой систем вентиляции, крондиционирвания и отопления. Ее руководителем является депутат приморского Законодательного собрания Евгений Костюков, член комитета по экономической политике и собственности. Он возглавляет предприятие с 2015 года. Специалисты СКС работали на таких крупных объектах, как международный аэропорт Владивостока, «Дальзавод», Дальневосточный федеральный университет. Компания пока не давала комментариев по поводу обысков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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