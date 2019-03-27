Без комплексов: Владивосток увидит настоящего «Царя Эдипа»

27 марта Владивосток вместе со всей Россией отмечает День театра. И если сам театр начинается с вешалки, то День театра в драмтеатре имени Горького — со встречи с журналистами, которым не терпелось узнать все секреты будущего сезона.

Главным театральным событием, которого вот уже почти дождался Владивосток, станет классическая постановка «Царя Эдипа». Бессмертную — и это не красивые слова, пьесе Софокла больше 2,5 тысяч лет — трагедию на приморской сцене ставит греческий режиссёр Ангелос Сидератос. Кстати, во всей труппе, занятой в постановке, он — и еще композитор — будут единственными уроженцами Эллады. Все остальные — наши, родные, приморские.

Ангелос Сидератос, греческий режиссёр-постановщик «Царя Эдипа»:

— Моя большая удача в том, что я вовремя повстречал Ефима Звеняцкого и он дал мне возможность поставить этот исторический спектакль. Это огромная гордость для меня, и я горжусь вашими актерами, занятыми в постановке. Она будет абсолютно классической, это не та пьеса, которая требует экспериментов, за тысячи лет она вполне это доказала. Мой друг Ефим дал мне все, что нужно, но режиссер не маг, не кудесник, и результат зависит не только от меня одного. Ваших актеров для спектакля отбирал я сам, и я возлагаю на них очень большие надежды.

Как рассказал сам худрук «горьковки» Ефим Звеняцкий, премьера «Царя Эдипа» ждет театралов Приморья 31 мая. Это действительно будет полностью классическая постановка. Фактически, за исключением уюта зрительного зала, пришедших на спектакль ожидает то же зрелище, от которого рыдали и неистовствовали современники Софокла.