Приморский музей открывает тайны кладов

В Приморском музее имени Арсеньева открыта выставка, посвященная кладам, тайникам и схронам. Посетители могут увидеть артефакты, которые были найдены на территории Приморья в минувшем столетии. 1650 экспонатов когда-то принадлежали людям, которые прятали свои сокровища в надежде воспользоваться им, пережив время войн и репрессий. Сотрудники музея, начиная подготовку экспозиции, предполагали, что выставка будет овеяна флером романтизма. Но получилось иначе.

- Чем дальше мы продвигались в своей работе, тем больше темных пятен оказывалось в истории, рассказывающей о непростой судьбе нашей страны. Через эти предметы мы хотим показать трагедию человеческих судеб,- рассказал старший научный сотрудник Руслан Кулепанов.

Монеты чаще всего находили случайно. «Археологами» становились дети, игравшие в руинах старых домов, рабочие, копавшие траншеи, сельские огородники. Но среди нечаянных находок оказались и важные исторические документы. Среди них – расписка генерал-лейтенанта Дитерихса о получении от купца Бекетова 10000 рублей за помощь в расследовании обстоятельств гибели Николая II и его близких.

Собранные в ходе следствия материалы легли в основу книги «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых», изданной во Владивостоке в 1922 году. Расписку нашли во время ремонта квартиры в доме по улице Бестужева. Документ был спрятан в тайнике под подоконником.

Каждый предмет экспозиции хранит тайну и одновременно позволяет по крупицам собрать общую картину событий ушедшей эпохи.

Выставка продлится до 1 мая 2019 года в Главном корпусе музея имени Арсеньева по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 20.