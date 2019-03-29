Прокормиться и не разориться: участники «Дальагро. Продовольствие» раскрывают секреты

Юбилейная, уже двадцатая по счету выставка-ярмарка «Дальагро. Продовольствие» проходит во Владивостоке в спорткомплексе «Динамо». Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на аппетитной экспозиции, узнал, чем могут угоститься приморцы, а заодно расспросил производителей об их непростом деле. Как оказалось, кормить людей вкусно и натурально - нелегкий труд.

Директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков отметил большое количество павильонов партнеров из Китая и Кореи.

- Здесь представлено более 30 иностранных участников из Хэйлунцзяна, Ляонина, Цзилиня, есть несколько павильонов из южнокорейской провинции Канвон. Интересные технологии у китайских компаний, такие как опыление с помощью квадрокоптера. Внешнеторговый оборот Приморья быстро растет, он составляет почти 8 миллиардов долларов, почти половина при этом приходится на Китай. Большие надежды возлагаем на наших производство мясо-молочной продукции и ее дальнейший экспорт в Китай. В потенциале это огромные объемы. Все большим спросом в Китае и Корее пользуется приморское зерно - соя, кукуруза. Оно недорогое, качественное и не генномодифицированное.

На стенде яркого овощного павильона тепличного комбината «Лазурный» (Партизанск) — помидоры, огурцы, зелень. И все - заметно дешевле, чем на рынках или супермаркетах Владивостока. Директор комбината Наталья Дубовцева сама охотно рассказывает о своих овощах.

- Постоянно участвуем в выставках, за 14 лет мы не пропустили ни одной. Сейчас, думаю, острая нехватка нашей продукции, потому что шесть гектаров теплиц на весь край - это очень мало. Тяжело соревноваться с китайской продукцией. В этом году у нас новые сорта от селекционера Гавриша - «Бегунок», «Т-34». Перец отечественной селекции, зелень тоже российская, сейчас это большая редкость.

Побывать на выставке продовольствия во Владивостоке и не заглянуть в морской павильон - из разряда фантастики. Компания «Вкусный регион» на рынке Приморья с 2015 года, но развивается стремительно.

- Все наше сырье приходит с Камчатки, цех в Артеме. У нас два полноценных производства: делаем полуфабрикаты из морепродуктов и копчено-вяленую рыбопродукцию. Кета, палтус, горбуша, корюшка, камбала - это копчение. Котлетки, пельмени, расстегаи, чебуреки из гребешка, кальмара - все делаем в любимом Приморье, - говорит представитель компании.

В этом году «Владхлеб» представил на выставке «Дальагро продовольствие» хлеб высокой степени готовности – это на 90% готовый хлеб, его замораживают методом шоковой заморозки, благодаря чему в нем сохраняются все полезные свойства. Перед приготовлением его дефростируют в течение 40-60 минут, а затем выпекают 15 минут и получается свежий домашний хлеб. Потребителями такой продукции могут быть маленькие частные пекарни, магазины, кафе, а также любители свежей домашней выпечки.

Продукцию из солнечной Индонезии на выставке представляет Татсер Компани.

- Мы привезли в Россию веган-снеки из Индонезии, сделанные на острове Бали, - поделился с нами участник выставки, директор компании Сергей Строкач. - Наши продукты не содержат глютена, холестерина, искусственных красителей и консервантов. Они вобрали в себя всю теплоту солнечной дружелюбной Индонезии. Мы зашли на рынок Приморья недавно и с февраля этого года и активно расширяем присутствие нашего товара на рынке края. Мы очень рады торговать этим продуктом, потому что он несёт не только положительные эмоции, но и здоровье.

Мясокомбинат Лесозаводский представил на выставке продукцию из мяса индейки ТМ «Филимонов».

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- Индейка является одним из уникальных продуктов, она входит в тройку самых полезных мясных деликатесов, - говорит участник выставки, коммерческий директор компании Олег Свиридов. - Используем российское сырьё, поставляем индейку из Ижевска. Мясо птицы экологически чистое, имеет все необходимые документы. Наша продукция - «Бедро индейки варёно-копчёное» сегодня участвует в конкурсе, намерены взять «золото». Также на выставке представлены колбасы из мяса индейки «Честночная» и «Экстра», которые уже полюбились нашим жителям.

Производитель из Хабаровска - группа компаний «Скиф» - также представил на выставке новинки. Колбаса из «Оленины», диетическая куриная серия для приверженцев здорового питания, сервелат медовый с тонкими нотками мёда.

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- Копчёная продукция выпускается заводом только на натуральных опилках, - рассказала управляющий Приморского Филиала Оксана Цвикалова. - Я новый сотрудник компании, и была приятно удивлена чистотой цехов и производственных линий. Планируем активно заходить на рынок Владивостока, Артёма, Находки, Славянки. Не стыдно предлагать этот продукт, ведь она действительно хороша, а цены демократичные.

Кондитерской фабрике «Валеолог» в этом году исполняется 15 лет. На выставку представители привезли не только полюбившуюся всем приморцам продукцию, но и новинки производства.

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- У нас появилось собственное хлебопекарное предприятие. Мы выпускаем весь спектр хлебо-булочных изделий, постоянно появляется что-то новое, ассортимент всегда растёт, - говорит заместитель генерального директора кондитерской фабрики «Валеолог» Денис Олейник. - Мы также экспортируем нашу продукцию, но, так как она скоропортящаяся, то с этим возникают некоторые сложности. Мы принципиально не используем консерванты и искусственные добавки, поэтому, кстати, нас и любит покупатель. Для успешного экспорта будем использовать метод шоковой заморозки, что позволит эффективнее выйти на рынки Китая.

Некоторые приморские производители и представители компаний из других регионов специально принимают участие в таких выставках для того, чтобы завоевать свою долю на рынке во Владивостоке. Не исключением стала и компания «Колобок» из Лесозаводска.

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- К сожалению новым компаниям почти не возможно зайти в ритейл - очень большая конкуренция, именно поэтому мы здесь, - говорит директор компании Виктория Штыль. - Отличие нашей продукции в том, что мы если делаем изделие с варёной сгущёнкой, то это та самая настоящая варёная сгущёнка, а не растительный молочный продукт. При этом цена у нас конкурентоспособная.

Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки представил на выставке не только новинки сельскохозяйственных культур, но и запатентованную породу пчелы.

- Мы представляем сегодня на выставке такие сельскохозяйственные культуры, как соя, гречиха, рис, кормовые, многолетние и однолетние травы, картофель пяти новых морозоустойчивых сортов, специально выведенных для Дальнего Востока, - говорит Елена Минчук. - Новинка нашей выставки и ее визитная карточка - это Дальневосточная пчела, она была специально выведена для нашего региона. В 2018 году был получен на нее патент - это единственный в истории Приморья и Дальнего Востока случай, когда порода пчелы получила регистрационный патент. Мы гордимся, что у нас в Приморье теперь есть своя порода пчелы.

Есть на выставке место и представителям малого бизнеса. Компания «Эко Бар» занимается производством продукции из дикоросов. В ассортименте - вытяжки, сиропы из женьшеня, трав, лимонника, а также чага.

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Выставка-ярмарка продлится до 30 марта. Не выезжая из края, приморцы ознакомятся с вкусными новинками из Московской области, Бурятии, Ленинградской области, Томска и Хабаровского края.