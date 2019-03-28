2019-03-29T09:02:18+03:00
Общество

Евгений Миронов и Сергей Безруков ждут гостей из Приморья

Приморский драмтеатр имени Горького возрождает добрую традицию участия в федеральных и международных фестивалях
Игорь СОРОКИН
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Для труппы театр имени Горького давно стал и семьей, и родным домомДля труппы театр имени Горького давно стал и семьей, и родным домомФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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На встрече с журналистами, приуроченной к Международному Дню театра 27 марта, худрук Ефим Звеняцкий поделился амбициозными планами. Как оказалось, театр готов поражать премьерами не только приморского зрителя. Труппа «горьковского» — желанный гость и в Хабаровске, и в Москве, и за границей.

— В начале месяца, 10 числа, мы летим на гастроли в Армению! Это Ереван, 10 дней и четыре спектакля: «Эдит», «Есенин», «Товарищ» и «12 стульев». Потом у нас каникулы, но детской труппе не до отдыха. Они отправляются в Сеул со спектаклем «Белоснежка и семь гномов». Играть, разумеется, будут на русском, для нас в театре существует только один язык — русский, но в сеульском театре предусмотрен синхронный перевод, — поделился радостями Звеняцкий.

Однако еще интереснее то, что ждет приморцев на родине. Выяснилось, что маститые звезды сцены и экрана — Евгений Миронов и Сергей Безруков — вынашивают амбициозные планы, и без театра из Владивостока тут явно не обойдется.

— С 19 по 27 сентября в Хабаровске пройдет фестиваль дальневосточных театров. Этой идеей загорелся Евгений Витальевич Миронов, у нас ее согрел губернатор. На следующий год в планах вообще провести фестиваль театров АТР, когда-то, лет 30 назад, мы его запускали...

— Сергей Безруков — вы знаете, что он имеет доступ к Владимиру Владимировичу, может что-то напрямую предложить — выступил с идеей театрального фестиваля для детей и юношества. На этот проект мы собираемся везти нашу «С любимыми не расставайтесь».

Пока же театралы Владивостока еще могут успеть на "Бенефис актерской песни": премьера 30 марта, добавочное шоу - 10 апреля, билеты - в кассах театра и у распространителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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