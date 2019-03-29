2019-03-29T09:02:18+03:00
Общество

В приморском заповеднике заметили очень редкого орла

Хищник прилетел полакомиться тушей оленя
Пётр КАМУШКИН
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Хохлатый орел, в основном, гнездится в Азии. В России его можно встретить только в Приморском крае. Фото Сергея ГоршковаХохлатый орел, в основном, гнездится в Азии. В России его можно встретить только в Приморском крае. Фото Сергея Горшкова
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На «Земле леопарда» впервые удалось сфотографировать одного из самых редких орлов России – хохлатого. Хищник гнездится только в Приморье – и очень редко попадает в объективы фотокамер.

Хохлатые орлы, в основном, живут в восточной и южной Азии. В нашей стране птица встречается только в Приморье – и то нечасто. Впервые этот вид стали отмечать только в 70-х годах прошлого века. Он занесен в Красную книгу России, а также считается видом, близкий к уязвимому положению.

Уникальный снимок удалось сделать известному фотографу Сергею Горшкову. Он сфотографировал птицу, сидя в укрытии для наблюдения за дикими животными. Орел прилетел полакомиться тушей пятнистого оленя. Он не заметил камеры; благодаря этому профессионал смог сделать сразу несколько снимков.

Хохлатых орлов стали замечать в Приморье только в 70-х годах прошлого века. Фото Сергея Горшкова

Хохлатых орлов стали замечать в Приморье только в 70-х годах прошлого века. Фото Сергея Горшкова

– Я раньше не видел хохлатых орлов, поэтому не сразу понял, что это за птица. Он прилетал к лабазу несколько раз. Его пытались спугнуть вороны, но орел все же опустился на землю. Было заметно, что это очень осторожная птица. Уже позже я узнал, насколько она редкая, встреча с ней для меня стала подарком, - приводит слова фотографа пресс-служба «Земли леопарда».

Справка «КП»:

Хохлатый орел – вид птиц семейства ястребиных. Сейчас его численность сокращается из-за вырубок леса, лесных пожаров и браконьерства. Основная добыча хохлатого орла - белки, манчжурские зайцы, уссурийский крот и птицы. Вместе с тем, зимой пищей пернатого нередко становятся останки добычи амурского тигра и дальневосточного леопарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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