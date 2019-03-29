2019-03-29T09:25:24+03:00
Политика

Из администрации Владивостока после назначения нового мэра уволились сразу три заместителя

Олег Гуменюк уже принял первые кадровые решения [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Пока что у нового главы всего два заместителя. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Пока что у нового главы всего два заместителя. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Во Владивостоке выбрали нового мэра. В этот же день из администрации города уволились сразу три заместителя. Очевидно, что глава города Олег Гуменюк теперь будет набирать свою команду профессионалов. Градоначальник уже успел сделать первые важные кадровые перестановки.

Так, стало известно, что в четверг, 28 марта, свои кресла оставили сразу три заместителя главы администрации Владивостока. Ранее Юрий Быстров, которого в день своего ухода на пост зама поставил экс-мэр Виталий Веркеенко, отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами и исполнение административного законодательства. Ему также вверили управление международными отношениями и туризмом. Наталья Зубова, которая тоже покинула свой пост в день выборов нового главы, представляла мэра в Думе, управляла конкурентной политикой и закупками, а также работала с обращениями граждан. Третий зам, который покинул администрацию, - Игорь Ткаченко. В должность вице-мэра он вступил в 2017 году, еще до прихода Виталия Веркеенко.

Теперь у градоначальника всего два заместителя, на каждом из которых «висит» более 20 управлений. Других имен на сайте администрации Владивостока пока нет, но есть все основания, что скоро команда Гуменюка пополнится новыми кадрами.

Первым заместителем главы города стала Ольга Козерацкая. Ей предстоит заниматься одними из важных направлений - финансы, бухгалтерия, муниципальные службы и кадры, а также экономическое развитие и городское образование в целом.

Ольга Козерацкая. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Ольга Козерацкая. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Еще одним заместителем мэра назначен Константин Лобода, который работает в администрации со времен Игоря Пушкарева. Когда последнего арестовали, он исполнял обязанности главы города. Сейчас в его ведении будут транспорт, жилфонд, управление всеми районами Владивостока, взаимодействие с правоохранительными органами и исполнение административного законодательства, культура, программы поддержки населения и развития молодежи и многое другое.

Константин Лобода. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Константин Лобода. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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