Приморский пенсионер прошел 20 километров по заснеженному перевалу, чтобы спасти жену

Счастливая история спасения произошла в Приморье. Пожилая семейная пара из Приморья застряла на заснеженном перевале в районе.

Произошло все в минувший четверг. Семейная чета пенсионеров, жителей Дальнегорского района, решила немного попутешествовать на автомобиле. Однако поездка началась, скажем так, не совсем удачно. На перевале неподалеку от Дальнегорска их машина угодила в аварию. Легковушку занесло, она вылетела на обочину и наглухо застряла в сугробе. Самостоятельно вытолкать из заноса машину супруги не смогли: водителю – 79 лет, его жена тоже в возрасте, да еще и ходит с палочкой. Перевал – место откровенно глухое: кругом – тайга, связи нет, машины проезжают раз в сутки. Делать нечего: водитель решил пешком дойти до ближайшего населенного пункта – села Краснореческий, оставив жену в машине. Путь неблизкий и откровенно опасный: 20 километров по заснеженной дороге, еще и ночью! Но, к счастью, пенсионер успешно добрался до села, где и вызвал спасателей – уже под утро.

– Он обратился в местную пожарную часть. Два наших сотрудника взяли высокопроходимый грузовик «КамАз» и вместе с пенсионером отправились искать жену. Женщина всю ночь просидела в машине, но ничего страшного с ней не случилось. Напоили, отогрели чаем, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» представитель поисково-спасательного отряда в поселке Рудная Пристань.

Пенсионеров вытащили из снежной ловушки с помощью "КамАза"Фото: 25.mchs.ru

Спасатели вытащили из сугроба застрявший автомобиль. Машина оказалась на ходу; сотрудники МЧС сопроводили легковушку до Краснореченского. Думается, с автомобильными прогулками парочка пенсионеров завяжет – хотя бы на время.