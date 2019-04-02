Владивостоку грозит массовый снос ларьков и торговых павильонов

Владивосток ждет очередная реформа киосков. На этот раз все нестационарные торговые объекты планируют привести к единому внешнему виду. Требование ультимативное – всех несогласных просто снесут.

Никакого самоуправства здесь нет – во всяком случае, с точки зрения городской администрации. Жесткие ограничения, налагаемые на владельцев киосков, родились не вчера. Их утвердили еще прошлым летом, когда приняли правила благоустройства Владивостока. Этот неоднозначный закон, принятый бывшим мэром Виталием Веркеенко, тогда наделал много шума – в частности, из-за запрета устраивать клумбы из отработанных покрышек. Правила также регламентировали внешний вид газонов, мусорных площадок, рекламных афиш – в общем, огромного числа объектов. Коснулись они, в том числе, нестационарных торговых объектов (НТО).

К 1 июля этого года все киоски, торговые павильоны и галереи, овощные развалы и елочные базары должны получить единый дизайн. Идея понятна: разношерстные торговые точки подчас просто уродуют внешний вид Владивостока. Чиновники решили, что теперь они должны стать одинаково симпатичными. Сейчас мэрия проводит конкурс на лучший дизайн. Завершится он 20 мая – и уже к 1 июля (то есть за 41 день) все владельцы НТО должны изменить внешний вид своих торговых точек.

Затея, безусловно, прекрасная – и нужная. Однако есть здесь несколько серьезных проблем. Во-первых, менять дизайн объектов их владельцы должны за свой счет – никаких компенсаций в данном случае не предусмотрено. Во-вторых, все несогласные с политикой партии рискуют просто потерять свой бизнес: точки, не перешедшие на новый дизайн, просто снесут. В третьих, 41 день – слишком маленький срок для «модернизации» всех ларьков. О том, чем чреваты для бизнеса новые правила благоустройства, «Комсомолке» рассказала управляющая группы компаний «Владпресса» Екатерина Гурова.

– Согласно правилам благоустройства Владивостока, внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать типовым архитектурным решениям. Насколько мы понимаем, к 20 мая такое решение примут - и к 1 июля его придется реализовать. У нас в городе более 200 газетных киосков. Хотелось бы узнать: каким образом в столь короткий срок исполнить требования властей? Речь ведь идет не только о времени, но и об огромных финансовых вложениях. Сейчас отрасль и так переживает не самые лучшие времена. Кроме того, перед Саммитом АТЭС-2012 году наша компания уже меняла киоски по гостевому маршруту.

Екатерина Гурова добавила, что в настоящее время идет процесс получения соглашений по размещению нестационарных торговых объектов. Они дают владельцам объектов право на пользование земельными участками. Процесс получения документов еще далек от завершения - а теперь киосочников нагружают еще и новыми обязательствами.

Так что во многих случаях ситуация с обязательным изменением дизайна выглядит странно: разрешение на работу мы вам еще не выдали, но внешний вид киоска все равно измените. Иначе – карачун. Неудивительно, что новые правила благоустройства воспринимаются бизнесом в штыки.

Впрочем, в мэрии уверяют: не все так страшно. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации, «кошмарить» бизнес никто не собирается.

– Всех владельцев нестационарных торговых объектов заранее оповестили об изменении дизайна. Об этом требовании знают все. Другое дело, что мы понимаем: не все бизнесмены смогут уложиться к 1 июля. Причин много, и мы относимся к этому с пониманием. Со всеми участниками рынка мы договоримся. Мы ни в коем случае не хотим навредить бизнесу, - рассказала представительница мэрии.

То есть снос грозит злостным нарушителям требований – тем, кто ни под каким предлогом не захочет менять дизайн торговой точки. Таких, думается, наберется немало. Как все будет реализовано на практике, сказать сложно. Вероятнее всего, процесс преображения городских киосков просто растянется на несколько месяцев. Конечно, мэрия решить вопрос «по-собянински» - взять и снести. Но последствия у подобного подхода будут более чем плачевные/