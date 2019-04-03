2019-04-03T04:09:01+03:00
Общество

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года во Владивостоке прошествует по центральным улицам. Редакция «Комсомолки» публикует подробную информацию о маршруте, регистрации и подготовке к акции
Анна ПЛЕТНЕВА
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Принять участие в акции смогут все желающие.Принять участие в акции смогут все желающие.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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Участники шествия «Бессмертный полк» пройдут 9 мая 2019 года по центральным улицам Владивостока. Принять участие в акции и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны смогут все желающие. Редакция «Комсомолки» публикует подробную информацию о маршруте, регистрации и подготовке к акции.

Что: Всероссийская гражданская акция «Бессмертный полк»

Где: центральные улицы Владивостока

Когда: о месте и времени сбора участников акции организаторы сообщат дополнительно.

Несколько лет партнеры акции по изготовлению фотопортретов и штендеров предоставляют населению бесплатные услуги. Редакция «Комсомолки» публикует контактную информацию о компаниях.

Что: услуги по изготовлению фотографии: сканирование, обработка (ретушь фотографии), макетирование (указание Ф.И.О., вставка в готовый макет) и печать фотографии формата А3.

Где: Владивосток, улица Алеутская, 45а, строение 2, вход со стороны улицы Фонтанная, Компания «Сервис Плюс». Тел.: 222-18-63

Когда: с 1 апреля до 25 апреля.

Стоимость: бесплатно. Ламинирование и приобретение штендера - за счет средств заказчика.

«Бессмертный полк» – это всероссийская гражданская акция, которая проводится с 2013 года. Фото: vlc.ru

«Бессмертный полк» – это всероссийская гражданская акция, которая проводится с 2013 года.Фото: vlc.ru

Что: услуги по реставрации и оформлению фотографии, услуги распечатки.

Где: Владивосток, ТЦ «Луговая», 1 этаж, павильон 28, рекламное агентство полного цикла «Презент». Тел.: 298-10-70

Когда: с 1 апреля по 8 мая.

Стоимость: бесплатно. Монтаж и продажа штендера предоставляются за счет средств заказчика.

Организаторы шествия сообщили, что предварительная регистрация участников шествия не требуется, но ограничения все же будут. На шествии запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику. Контактная линия штаба «Бессмертный полк» во Владивостоке работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 18:00 по тел. 222-39-65, 222-08-38.

Информация о маршруте «Бессмертного полка» будет опубликована позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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