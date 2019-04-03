Проверка слуха: Откуда в Приморье белые трепанги

На днях в соцсетях разлетелся слух – в заливе Петра Великого в Приморье стремительно растет число белых трепангов. Называют даже причину такой невиданной аномалии - «ядерный могильник» в бухте Сысоева. «Комсомольская правда» разбиралась, насколько правдивы страшилки из интернета.

ФОН В НОРМЕ

Начнем с радиоактивных отходов. С 2000 года в районе Фокино действительно складируют отработанное топливо со списанных судов и подлодок. За это время ни одного ЧП не зафиксировано. Местные жители, которые по началу такого соседства опасались, сейчас и думать о нем забыли. Вспомнили только в конце прошлого года, когда появились новости о строительстве здесь центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. Тут же начались разговоры, что из Приморья сделают ядерную свалку Японии.

- В нашей стране действует закон, запрещающий ввоз радиоактивных отходов для хранения или переработки, - растолковывала тогда пресс-служба РосРАО, предприятия госкорпорации «Росатом», которое занимается обращением с радиоактивными отходами. - Проект в Фокино направлен на улучшение ситуации, а не на создание мифического могильника. Конечная цель - полностью вывезти отходы из Приморья.

Строительные работы только начались, рабочие заканчивают фундамент железобетонного саркофага. Отработанное топливо будет храниться там в вакууме.

У ВАС ВЕСЬ ТРЕПАНГ БЕЛЫЙ!

Так может, накопленное влияние отходов дало о себе знать - вот иглокожие и поседели?

- Радиация тут ни при чем. Это просто альбиносы. Причина этого явления не в радиации, а в отсутствии у конкретного животного пигмента, - уверен главный научный сотрудник Лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков. - Трепанги-альбиносы встречались всегда и везде, даже когда человечество еще не освоило атомные технологии. Собственно, слабая пигментация или полное отсутствие пигмента может быть характерно особям любого вида.

Трепанг-альбинос в природе встречается редко. Из-за своего окраса он более уязвим для хищников. Фото: qingdaonews.com

Традиционно в Японии белый «морской женьшень», а именно так еще называют трепанга, ценится очень высоко за пользу для здоровья и особые вкусовые качества. Но специалисты только качают головой - суеверия все это. Трепанг для человека очень полезен, но предполагать, что особь-альбинос по своим питательным свойствам превосходит собрата с нормальным окрасом, все равно что верить в способность четырехлистного клевера принести удачу.

yuki_fb Трепанги-альбиносы встречались в природе еще до открытия атомных технологий

- У трепангов окраска тела сильно варьирует, и белые особи встречаются как с полной депигментацией, так и частичной. Например, белые пятна есть только на спине. Полностью без окраски трепанги редки и, скорее всего, в природе уязвимы, так как хорошо заметны на дне, и ими чаще интересуются хищники, - уточнил биолог.

К слову, по наследству альбинизм тоже никак не передается.

Мы решили выяснить, а стало ли белых трепангов вообще больше? Или даже это ничем не подкрепленные слухи из интернета?

- За десять лет я видел такое животное один раз, - говорит опытный аквалангист и исследователь подводного мира Приморья Алексей Кондратюк.