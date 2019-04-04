Образы блистательных балерин представлены в картинной галерее

На днях в Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Croisée в картинной галерее». Французский термин в названии означает одну из основных позиций хореографии классического балета - «скрещивание». Прекрасные моменты остановлены в работах фотохудожников Ильи Короткова, Ирины Попович и Александра Филькина. Мастера провели три фотосессии в залах картинной галереи в феврале 2019 года.

Темой стало взаимодействие артистов балета с произведениями живописи и скульптуры. «Моделями» стали премьеры, солисты и артисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Канат Надырбек, Сергей и Алена Уманец, Саки Нисида, Сая Окамото, Юмэ Тосинэ, Анна Цыганцова и Эрлан Суюнбек.

- Искусство балета всегда вдохновляло художников. В год 275-летия рождения русского фарфора мы представляем коллекцию фарфоровой скульптуры малых форм, посвященной балету. На выставке можно увидеть памятный образ великой балерины Галины Улановой в роли Одетты из балета «Лебединое озеро», воплощенный в фарфоре известным скульптором Янсон-Манизер. Персонажи балетов «Русских сезонов» в Париже Петрушка, Жар-птица выполнены по эскизам Л. С. Бакста известным художником по фарфору Еропкиной. Образы юных балерин, жанровые сцены запечатлены Жникруп, Сычевым, Рапай - мастерами шести фарфоровых заводов, история которых уходит во времена дореволюционного русского фарфора,- рассказали искусствоведы Приморской картинной галереи.

Выставка продлится до 19 мая в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12.