Приморцы могут познакомиться с «Балладой о Драконах»

На самом деле никто толком не знает, были ли драконы сказочной выдумкой далеких предков. Или эти фантастические, с современной точки зрения, создания в самом деле существовали в незапамятные времена. Общеизвестно одно: в преданиях практически всех народов фигурирует этот персонаж.

Драконы присутствуют в легендах народов всего мира и обладают магическими и духовными свойствами. Культуры Восточной и Юго-Восточной Азии наделяют драконов различными добродетелями. Они символизируют высшую духовную силу, дух перемен, ритмы природы, плодородие, мудрость и активность, а на Западе - источник зла, воплощение разрушительной силы, они - чудовища, которых должен победить герой.

Этому то ли монстру, то ли защитнику посвящена экспозиция Приморского краевого центра народной культуры. Выставка «Баллада о Драконах» приблизит нас к разнообразию образов этого мифического существа и легенд, сложенных о нем. Здесь собраны экспонаты из фарфора, камня, стекла, коллекция украшений с изображением дракона, а также бронзовые и латунные скульптуры. Приобретены они со всего мира - от антиквариата до современности.

Работать выставка будет по 17 апреля, с 10.00 до 18.00, без выходных. Вход свободный. Адрес: Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

Кстати

Посетители выставки заодно смогут познакомиться с коллекцией фиалок. Многочисленные виды этих загадочных и нежных цветов дополнят экспозицию выставки - узамбарские фиалки (сенполии), стрептокарпусы, декоративно-лиственные бегонии, колумнеи, колерии, глоксинии, ахименесы и другие. На выставке можно будет также получить консультацию по выращиванию представленных растений.