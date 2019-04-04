2019-04-04T04:08:13+03:00
Звезды

Приморцы могут познакомиться с «Балладой о Драконах»

Краевой центр народной культуры приглашает на выставку, посвященную мифическим существам.
Елена АСТАФУРОВА
Поделиться:
Дракон фигурирует в преданиях практически всех народов. Фото: Карина ПРОШКИНАДракон фигурирует в преданиях практически всех народов. Фото: Карина ПРОШКИНА
Изменить размер текста:

На самом деле никто толком не знает, были ли драконы сказочной выдумкой далеких предков. Или эти фантастические, с современной точки зрения, создания в самом деле существовали в незапамятные времена. Общеизвестно одно: в преданиях практически всех народов фигурирует этот персонаж.

Драконы присутствуют в легендах народов всего мира и обладают магическими и духовными свойствами. Культуры Восточной и Юго-Восточной Азии наделяют драконов различными добродетелями. Они символизируют высшую духовную силу, дух перемен, ритмы природы, плодородие, мудрость и активность, а на Западе - источник зла, воплощение разрушительной силы, они - чудовища, которых должен победить герой.

Этому то ли монстру, то ли защитнику посвящена экспозиция Приморского краевого центра народной культуры. Выставка «Баллада о Драконах» приблизит нас к разнообразию образов этого мифического существа и легенд, сложенных о нем. Здесь собраны экспонаты из фарфора, камня, стекла, коллекция украшений с изображением дракона, а также бронзовые и латунные скульптуры. Приобретены они со всего мира - от антиквариата до современности.

Работать выставка будет по 17 апреля, с 10.00 до 18.00, без выходных. Вход свободный. Адрес: Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

Кстати

Посетители выставки заодно смогут познакомиться с коллекцией фиалок. Многочисленные виды этих загадочных и нежных цветов дополнят экспозицию выставки - узамбарские фиалки (сенполии), стрептокарпусы, декоративно-лиственные бегонии, колумнеи, колерии, глоксинии, ахименесы и другие. На выставке можно будет также получить консультацию по выращиванию представленных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Виктор Сухоруков о съемках «Брата-3»: «Это то же самое, что в Третьяковской галерее усики Мадонне подрисовать»
Звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» рассказал «КП»-Екатеринбург, каким он запомнил Алексея Балабанова, как приглашал Сергея Бодрова-младшего на борщ, а сегодня отстаивает их общую память перед шоуменом Станиславом Барецким, который намерен снять «Брат 3»
Новости 24
Сахалинцы сказали «Нет китовой тюрьме в Приморье!»
Приморская весна сбавит темпы уже на следующей неделе
Беги, парень: в Приморье молодожены попали в аварию в день собственного бракосочетания
Летчик-космонавт опубликовал фотографии Владивостока из космоса
На следующей неделе Владивосток частично останется без воды
Небезопасно: мясо без документов продавал предприниматель из Находки
В Приморье сегодня дождливо и ветрено
Сотне приморских сирот помогут с покупкой жилья
В преддверии Пасхи во Владивостоке упали цены на куриное яйцо
На достройку семи проблемных домов в Артеме выделят 400 млн рублей
Ревность стала причиной жестокого убийства в Приморье
Перелом носа и ушибы лица: серьезная авария произошла во Владивостоке
Владивостокские дороги приведут в порядок
В Приморье прохожие нашли малыша, выброшенного в кусты
Житель Уссурийска украл автомобиль и решил сдать его на металлолом
Определены три самых аварийных перекрестка во Владивостоке за 2018 год
Очередной циклон принесет в Приморье осадки в виде дождя и снега
Телевышке на Орлиной сопке вернут освещение
Социологический опрос покажет, насколько жители Владивостока довольны общественным транспортом