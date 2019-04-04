2019-04-04T04:12:50+03:00
Звезды

В Уссурийске открыт новый музей

Исторический памятник посвящен общественному и политическому деятелю Чхве Джехен.
Екатерина ТРЕГУБОВА
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В уссурийском музее откроются новые страницы истории Приморья.В уссурийском музее откроются новые страницы истории Приморья.Фото: Олег БЕЛОВ
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Открытие дома-музея Петра Семеновича Цой (Чхве Джехен) состоялось в Уссурийске.

- Он сделал многое для того, чтобы дружба между нашими народами крепла. Эта дружба и положена в основу сегодняшнего дня, в основу взаимных партнерских и дружеских отношений между Россией и Республикой Корея, - сказал врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников, принявший участие в торжественной церемонии открытия нового учреждения культуры.

По его словам, благодаря открытию памятников истории люди могут лучше узнать культуру каждого народа, населяющего наш край. Чхве Джехен внес неоценимый вклад в жизнь российских корейцев.

В торжественной церемонии приняли участие председатель общественной организации Общероссийского объединения корейцев, член Совета по делам национальностей при Президенте РФ Василий Цо, председатель общественной национально-культурной автономии корейцев Приморья Николай Ким, генеральный консул Республики Корея Ли Сок Пэ и другие. Потомок Чхве Джехен поблагодарил всех, кто принял участие в создании дома-музея:

- Это памятник событиям, которым уже 100 лет. Радует, что воспоминания о Петре Семеновиче (такое имя носил легендарный деятель национально-освободительного движения Кореи в Приморье) дороги и корейцам, и россиянам, - отметил он.

Новое учреждение разместилось в историческом здании на улице Володарского, 38. Как рассказал Олег Мельников, появление в крае этого памятника истории - значимое событие для Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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