2019-04-04T05:20:01+03:00
Общество

Расписание общегородских ярмарок на центральной площади Владивостока в 2019 году

Торговый сезон на центральной площади откроется 20 апреля и продлится до конца года
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Традиционная ярмарка на центральной площади пройдет 20 апреля.Традиционная ярмарка на центральной площади пройдет 20 апреля.Фото: primorsky.ru
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Общегородская сельскохозяйственная продовольственная ярмарка во Владивостоке откроется 20 апреля. «Комсомолка» публикует график работы ярмарок на 2019 год.

Сезон торговли на центральной площади начнется уже 20 апреля. В этот день по традиции жителям и гостям города свои товары предложат более двухсот фермерских хозяйств и местных производителей.

Регулярно торговые ряды в сезоне-2019 будут работать на центральной площади с апреля по ноябрь по следующему расписанию:

20 и 21 апреля; 26 апреля;

25 - 26 мая;

9 июня; 21 и 22 июня;

6 июля – 4 августа (еженедельно по субботам и воскресеньям);

17 августа – 21 сентября (еженедельно по субботам и воскресеньям);

12 октября – 16 ноября (еженедельно по субботам и воскресеньям).

Режим работы: пятница 08:00 - 18:00, суббота 09:00 - 18:00, воскресенье 09:00 - 17:00.

- Расписание ярмарки зависит от расписания событий на центральной площади города. Если на площади запланирован праздник или массовое мероприятие, то ярмарка на эти дни не планируется. Однако есть и исключения: так, накануне празднования Пасхи торговля развернётся в пятницу, 26 апреля. А вот на самих выходных на площади будут проходить народные гулянья, - отметили в управлении экономического развития администрации Владивостока.

На ярмарке всегда можно приобрести свежие ягоды, мёд, овощи, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу и многое другое. Контроль качества продукции на ярмарке осуществляют ветеринарная служба и Владивостокская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. Специалисты этих ведомств выходят на контроль и осуществляют систематические проверки документов на продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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