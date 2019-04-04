Огромную яму, появившуюся после порыва теплотрассы во Владивостоке, заделают к вечеру

Во Владивостоке продолжают заделывать провал на проезжей части на Океанском проспекте. Там прорвало теплотрассу, из-за чего на дороге появилась огромная яма.

Инцидент произошел в минувшую среду. В результате ЧП пострадало два автомобиля. Одни из них – кроссовер Nissan Qashqai – едва не провалился под землю. Из-за аварии в 63 домах пропало теплоснабжение. Прорыв теплотрассы удалось ликвидировать только к вечеру. По данным пресс-службы ДГК, справились с аварией в 23:55.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/701110" frameborder="0"></iframe> Прорыв трубы во Владивостоке. Портал в ад.

Сегодня на месте аварии должны положить новый асфальт. В настоящее время участок прорыва все еще огорожен - там до сих пор зияет огромная яма. Там идут работы по восстановлению проезжей части. Как сообщила пресс-секретарь ДГК Екатерина Сенько, уже к вечеру поврежденный участок заасфальтируют. Кроме того, рабочие благоустроят поврежденную аварией территорию: в результате ЧП пострадал, в том числе, тротуар.

Тепловики также намерены решить вопрос с водителями пострадавших машин.

– Автомобили попадают под страховой случай компании. Их владельцы уже обратились ДГК, им возместят ущерб, - рассказала Екатерина Сенько.