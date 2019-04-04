2019-04-04T11:12:01+03:00
Происшествия

Во Владивостоке шестилетнему мальчику зажевало руку эскалатором

Ребенка отправили в «тысячекоечную» больницу
Пётр КАМУШКИН
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Эскалатор серьезно повредил руку мальчика. Фото: anton_fareitorovЭскалатор серьезно повредил руку мальчика. Фото: anton_fareitorov
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Серьезное ЧП произошло в одном из торговых центров Владивостока. Там маленький ребенок серьезно повредил руку, катаясь на эскалаторе.

Произошло все еще 30 марта – однако известно о происшествии стало только сейчас. 6-летний мальчик с отцом зашли в ТЦ «Clover House» на Семеновской площади. Во время подъема по эскалатору ребенок выронил фотографии. Он попытался их поднять, и его пальцы зажевало ступенями. О произошедшем «Комсомолке» рассказала одна из сотрудниц торгового центра.

– Там была целая компания взрослых с детьми. Отец не уследил за сыном, и в результате произошел несчастный случай. Незамедлительно вызвали скорую, мальчика увезли в больницу. Вообще, у нас перед каждым эскалатором есть правила пользования, где четко написано: маленьких детей нужно держать за руку, следить за ними. То же самое у нас каждые полчаса говорят по громкой связи. Но многие родители эти правила просто игнорируют, - рассказала она.

Информация о состоянии мальчика уточняется. Известно, что у него пострадали фаланги пальцев. В настоящее время ребенок с мамой лежит в «тысячекоечной» больнице Владивостока. Кроме того, по факту происшествия началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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