Во Владивостоке шестилетнему мальчику зажевало руку эскалатором

Серьезное ЧП произошло в одном из торговых центров Владивостока. Там маленький ребенок серьезно повредил руку, катаясь на эскалаторе.

Произошло все еще 30 марта – однако известно о происшествии стало только сейчас. 6-летний мальчик с отцом зашли в ТЦ «Clover House» на Семеновской площади. Во время подъема по эскалатору ребенок выронил фотографии. Он попытался их поднять, и его пальцы зажевало ступенями. О произошедшем «Комсомолке» рассказала одна из сотрудниц торгового центра.

– Там была целая компания взрослых с детьми. Отец не уследил за сыном, и в результате произошел несчастный случай. Незамедлительно вызвали скорую, мальчика увезли в больницу. Вообще, у нас перед каждым эскалатором есть правила пользования, где четко написано: маленьких детей нужно держать за руку, следить за ними. То же самое у нас каждые полчаса говорят по громкой связи. Но многие родители эти правила просто игнорируют, - рассказала она.

Информация о состоянии мальчика уточняется. Известно, что у него пострадали фаланги пальцев. В настоящее время ребенок с мамой лежит в «тысячекоечной» больнице Владивостока. Кроме того, по факту происшествия началась проверка.